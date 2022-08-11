行政院組「柬埔寨救援小組」　羅秉成籲國人：互相提醒、柔性勸阻

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

記者詹宜庭／台北報導

近來人蛇集團以高薪為誘餌，拐騙國人赴柬埔寨等東南亞國家，強迫從事詐騙且將其囚禁、虐待。對此，行政院發言人羅秉成11日表示，警方於民眾上機前，會以影像、口頭等方式勸阻，透過多元方式讓民眾觸及預防詐騙的資訊，盼國人能自我提高警覺。

行政院日前舉行跨部會人口販運專案會議，責成航警局、刑事局相關單位在機場櫃台舉牌勸說，針對台灣人要飛往緬甸、柬埔寨進行出境前宣導，盼能讓民眾提高警覺，勿遭人蛇集團設計而無法返台；但卻傳出有部分航空公司抗議此做法，以「沒有這種慣例」、會影響消費者飛航感受等理由，拒絕在航班起飛前播放赴柬緬高風險的宣導短片。

對於航空公司協力問題，羅秉成指出，航空公司有一定的企業責任，他們知道事情嚴重性，在立牌、設看板部分也都盡力幫忙。不過，影像勸阻上，航空公司恐需再斟酌，「現在飛機起飛前不僅要播防疫影像，還得播其他宣導片等，時間上是否會遭到排擠？民眾上機後才播的效果如何？都要再和行政部會互相溝通協調。」

羅秉成說，警方於民眾上機前會以影像、口頭等方式勸阻，透過多元方式讓民眾觸及預防詐騙的資訊，盼國人能自我提高警覺，截至目前，已有效勸阻40多位國人在最後關頭回頭。但由於涉及個人行動自由，若民眾執意上飛機，警方也只能柔性勸阻，呼籲國人互相提醒，若周遭有朋友打算至東南亞國家，誤信可領月薪6萬元以上的話術，就要很小心。

羅秉成補充，除了偵查專案小組，內政部也會另組救援小組，與各方密切合作，設法幫助求援民眾及無法通訊、未掌握的國人，「雖然很難去鑑別當事人為被害人或嫌疑人，但就算他在境外從事犯罪行為，我們也希望他能回台接受審判。」