拒絕砲友求歡！酒店女氣炸「一刀刺穿心肺」殺死他…11hrs後自首

▲酒店女拒絕砲友求歡，拔出水果刀狠殺對方。（示意圖／記者張一中攝）

記者戴若涵／桃園報導

桃園市一處民宅2021年間發生殺人案！一名在酒店工作的女子小君（化名）與砲友阿義（化名）為了求歡的問題發生爭執，她憤而持水果刀猛力捅死對方。法院審理過後，依殺人罪判小君有期徒刑9年4月，全案仍可上訴。

判決指出，小君與阿義為性伴侶關係。2021年7月23日上午7時30分，因小君拒絕阿義求歡，2人在小君的租屋處發生爭執。不料，小君竟情緒失控，拿出水果刀猛力朝阿義的左胸口刺入，導致阿義心臟和左肺受創出血，引起心包囊積血、大量左側血胸和左肺塌陷當場身亡。小君則在案發11小時後主動報警自首。

雖然小君的律師辯稱，是阿義酒後吸毒向小君求歡，甚至出手推、打，小君是情急之下為了保護自己，才會隨手拿起水果刀刺向阿義，因而鑄下大錯。但桃園地方法院勘驗相關事證後認為，雖然阿義確實有在吸毒後向小君求歡，但是否有推打小君仍有疑義，另外，就算阿義真的做出如此不應該的事情，小君也不可以剝奪他的生命。

法院指出，案發時間為上午7時30分，小君晚上6時38分才自首，長達11小時的時間都沒有將阿義送醫，足以認定她攻擊阿義時，就有置阿義於死地的想法，且水果刀刀刃長14公分，阿義胸口傷口的深度卻達16公分，可看出下手力道非常猛烈、讓人一刀斃命，最後依殺人罪判小君9年4月，全案仍可上訴。