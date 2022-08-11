　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒絕砲友求歡！酒店女氣炸「一刀刺穿心肺」殺死他…11hrs後自首

▲▼酒店,臨檢,林森北路。（資料照／記者張一中攝）

▲酒店女拒絕砲友求歡，拔出水果刀狠殺對方。（示意圖／記者張一中攝）

記者戴若涵／桃園報導

桃園市一處民宅2021年間發生殺人案！一名在酒店工作的女子小君（化名）與砲友阿義（化名）為了求歡的問題發生爭執，她憤而持水果刀猛力捅死對方。法院審理過後，依殺人罪判小君有期徒刑9年4月，全案仍可上訴。

判決指出，小君與阿義為性伴侶關係。2021年7月23日上午7時30分，因小君拒絕阿義求歡，2人在小君的租屋處發生爭執。不料，小君竟情緒失控，拿出水果刀猛力朝阿義的左胸口刺入，導致阿義心臟和左肺受創出血，引起心包囊積血、大量左側血胸和左肺塌陷當場身亡。小君則在案發11小時後主動報警自首。

雖然小君的律師辯稱，是阿義酒後吸毒向小君求歡，甚至出手推、打，小君是情急之下為了保護自己，才會隨手拿起水果刀刺向阿義，因而鑄下大錯。但桃園地方法院勘驗相關事證後認為，雖然阿義確實有在吸毒後向小君求歡，但是否有推打小君仍有疑義，另外，就算阿義真的做出如此不應該的事情，小君也不可以剝奪他的生命。

法院指出，案發時間為上午7時30分，小君晚上6時38分才自首，長達11小時的時間都沒有將阿義送醫，足以認定她攻擊阿義時，就有置阿義於死地的想法，且水果刀刀刃長14公分，阿義胸口傷口的深度卻達16公分，可看出下手力道非常猛烈、讓人一刀斃命，最後依殺人罪判小君9年4月，全案仍可上訴。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
重回事故現場！騎士離奇「噴飛民權大橋下」亡　警追3大奪命原因
快訊／幫產婦詐保6738萬　禾馨最新聲明回應
柬埔寨當地慘況曝！　台商嘆：300個骨灰罈無法回家
老婆提早回家！驚見「丈夫與裸女躺床」　怒告卻輸了
大雷雨襲高屏！鄭明典曝「巨大對流雲又來了」　暴雨可能再現
俄空軍基地大爆炸！官方稱沒損失　衛星照曝嚴重慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開車到花蓮玩…22歲男車內吵架秒開槍！丟包3友人逃回苗栗G了

剛拿到駕照就出事！18歲男開新車買消夜　過彎撞電桿4氣囊全爆

貨車載農貨翻落40米深谷...彩椒撒滿地　駕駛摔車外頸椎受傷

手機簡訊連結勿點！「紓困4.0」騙個資...他誤信8萬泡湯

無帽女騎士騎車不穩遭攔查...竟是氣喘發作！警車送醫救命

「你只有大老二贏我」小三傳訊人夫　辯撲克牌遊戲遭打臉

靈骨塔投資詐騙！退休翁拿房產向錢莊借2千萬...什麼都沒了

拒絕砲友求歡！酒店女氣炸「一刀刺穿心肺」殺死他…11hrs後自首

快訊／南崁交流道遊覽車起火！32幼兒園師生嚇壞逃生　警消急灌救

「阿嬤借我錢」婦險遭詐35萬　怕被家人責備...警1句話讓她笑了

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

炎亞綸「戀情數不完」國二獻第一次　認空窗3年「昨天還在曖昧」

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

開車到花蓮玩…22歲男車內吵架秒開槍！丟包3友人逃回苗栗G了

剛拿到駕照就出事！18歲男開新車買消夜　過彎撞電桿4氣囊全爆

貨車載農貨翻落40米深谷...彩椒撒滿地　駕駛摔車外頸椎受傷

手機簡訊連結勿點！「紓困4.0」騙個資...他誤信8萬泡湯

無帽女騎士騎車不穩遭攔查...竟是氣喘發作！警車送醫救命

「你只有大老二贏我」小三傳訊人夫　辯撲克牌遊戲遭打臉

靈骨塔投資詐騙！退休翁拿房產向錢莊借2千萬...什麼都沒了

拒絕砲友求歡！酒店女氣炸「一刀刺穿心肺」殺死他…11hrs後自首

快訊／南崁交流道遊覽車起火！32幼兒園師生嚇壞逃生　警消急灌救

「阿嬤借我錢」婦險遭詐35萬　怕被家人責備...警1句話讓她笑了

日本A5和牛只要99元！憑學生證加購優惠39折　8／12起限定開賣

開車到花蓮玩…22歲男車內吵架秒開槍！丟包3友人逃回苗栗G了

「羽球王子」王子維搶戴時尚智能錶　商務、運動一錶搞定

竹縣+678！兒童第2劑注射率僅4成　衛生局再度呼籲踴躍接種

「鬼月前交車」父親仍臉垮！他兩難：不捨多放45天　內行1招破解

沈安烈日扛15公斤玩偶奔走　「慘中暑狂吐」求俏護士救急

屏東沿山公車一日券　「琉璃吊橋+涼山休憩區」熱門景點免費玩

梁朝偉自問：還能再突破自己嗎？　劉嘉玲爆料老公「很容易醉」

剛拿到駕照就出事！18歲男開新車買消夜　過彎撞電桿4氣囊全爆

客人來做臉身上「長出4坨貓」忙踏踏　網見左下身影笑噴：在幹嘛

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

即／禾馨涉助產婦詐保3千萬！林思宏等109人遭起訴

正妹喝到斷片　誤把撿屍男當男友被3P

台版「柬埔寨詐騙」　南部最大賣淫集團破獲

騎士民權大橋自撞亡　噴飛畫面曝

即／南崁交流道遊覽車火燒車　警消緊急撲滅火勢

高雄「極樂淫窟」胸狠老師上課了！裹浴巾被逮

16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

熱褲妹3度酒駕撞死人　被踢爆做柬埔寨詐騙

就是要去柬埔寨看阿嬤阿　航警苦勸不回2「孝孫」

曾奪奧運示範項目金牌！女將知老公不倫表妹心碎

禾馨詐保案手法曝　還有20產婦偵辦中

更多熱門

相關新聞

不顧恩情洗劫9旬母女害命　輕判15年

不顧恩情洗劫9旬母女害命　輕判15年

新北市男子林昆鋒，不顧90歲李姓婦人收留自己12年的恩情，竟夥同2名友人先摻安眠藥迷昏李婦母女，而後綑綁2人，洗劫財物後逃逸，李婦因口鼻遭膠帶封口窒息死亡，釀成1死1傷慘劇。一二審均將3人判處無期徒刑，但更二審改將林男輕判15年，全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

四星級「茹曦酒店」才1440元

四星級「茹曦酒店」才1440元

三亞8萬遊客滯留 遊客自曝7天房費79萬元...有飯店對折後比預售還貴

三亞8萬遊客滯留 遊客自曝7天房費79萬元...有飯店對折後比預售還貴

慈父殺腦麻女　輕判2年半定讞

慈父殺腦麻女　輕判2年半定讞

台南酒店前兩派人馬鬥毆　警對空連開7槍影片曝

台南酒店前兩派人馬鬥毆　警對空連開7槍影片曝

關鍵字：

砲友求歡酒店殺人

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面