「史上最貼地」飛行！客機降落小島超神影片曝　遊客近距離嚇軟腳

記者張寧倢／編譯

看飛機降落是許多航空迷的樂趣，然而，在希臘愛琴海西北部的一座小島由於機場跑道較短，增加了降落難度。最近網路上一段影片就拍到，一架匈牙利廉航公司「威茲航空」（Wizz Air）的客機幾乎是以「史上最低」的飛行高度著陸，輪胎目測離地面甚至不到3公尺，有些顧著搶拍的遊客也嚇得軟腳踉蹌。

根據Lad Bible報導，YouTube頻道「GreatFlyer」6日分享的一段飛機最貼地降落「新紀錄」影片，上傳不到一周就有58萬次點閱，留言區也引發熱烈討論。畫面中一架由威茲航空運營的空中巴士A321neo客機，準備降落希臘的斯基亞索斯島（Skiathos）機場，隨著飛機越來越近，馬路上圍觀的遊客就越能發現，這架飛機低飛高度幾乎可能會撞上他們的頭部。

▲▼一架歐洲空中巴士集團的A321neo飛機降落希臘小島，但著陸前飛行高度極低，影片令人看了膽戰心驚。（圖／翻攝自YouTube／GreatFlyer，下同）

影片可見，機場跑道緊臨著一條公路，飛機越過馬路時輪胎似乎只距離路面不到3公尺，路上拿著手機搶拍降落畫面的遊客，不由自主地軟腳微蹲，深怕撞上飛機，還有幾個人嚇得後退或躲開。網友表示，「這簡直是不可思議的畫面，飛行得超級低！比瘋狂更狂！」、「你們覺得有多少圍觀者尿濕褲子？」

有一則留言寫道，這些機師，尤其是廉航的機師，目的是盡快讓飛機停下來，為了應付高溫和極短跑道，必須最大限度地利用所有跑道來減速，否則一旦煞車過熱就有可能打亂飛機航程。綜合報導與維基百科資料顯示，由於地理條件，斯基亞索斯島機場的跑道又窄又短，長度僅約1628公尺，加上降落點緊鄰著公路，成為航空迷心中的熱門景點。

儘管有人認為這名機師可能是在「故意炫耀」高超的降落技術，但有網友猛烈抨擊，外界無法得知飛機為何會在一般情況下，以如此可怕的方式貼地降落，但站在那裡的人絕對是無視警告標誌與紅綠燈「故意」要站那裡的，「如果你沒站在那就不會受傷。」

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