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烏克蘭貨機「載危險貨物」墜毀希臘　大爆炸影片曝！8人生死不明

文／中央社雅典16日綜合外電報導

據雅典通訊社（Athens News Agency）報導，今天晚間1架貨機在希臘北部的卡瓦拉（Kavala）附近墜毀。

法新社報導，多名目擊者說機身著火燃燒，且他們聽到爆炸聲。

▲▼烏克蘭貨機墜毀希臘。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭貨機墜毀希臘。（圖／翻攝推特）

當地官員表示，已在墜機現場部署15名消防員和7輛消防車，但由於爆炸持續發生，他們暫時無法接近現場。

希臘廣播電視公司（ERT）則報導，這是1架烏克蘭安托諾夫Antonov An-12飛機（Antonov Antonov An-12），當時正從塞爾維亞飛往約旦。

意外發生之前，駕駛員疑因引擎出現問題，要求緊急降落在附近的卡瓦拉機場，並獲機場塔台同意，惟最終並未成功抵達。

報導稱，機上共有8人，且其搭載的貨物有「危險性」，警方已要求現場報導的媒體記者戴上口罩。

另據當地村民表示，這架飛機在墜毀前就已經著火。

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