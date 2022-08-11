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「這6生肖組合」不利婚姻！專家：影響雙方財運且難長久

離婚，分手，心碎。（圖／達志／示意圖）

▲「這6生肖組合」有分道揚鑣的風險。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

男女交往進階到結婚時，有時長輩們會用生肖或八字去合婚，以判斷是否適合及挑選好日子。事實上，以生肖合婚在民間流傳已久，這套說法的基礎理論，是著重在2人生年地支的五行氣場是否一致，若2人的五行氣場能結合，將為兩人帶來正面的影響；相反，如果氣場衝突，不但會影響雙方的財富，還會有分道揚鑣的風險。傳統中關於生肖合婚，《科技紫微網》依照「生肖婚配歌訣」整理出了6種不利於婚姻的生肖組合。

1、老鼠兔子不成婚

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子鼠屬水，卯兔屬木。子刑卯、卯刑子，兩者為無禮之刑，就好比「兒子毆打母親」，有以下犯上之意。
鼠兔婚配一定要有紮實的感情基礎，而且兩人都必須能保持良好的理智，否則在生活上很難克服爭執，共同扶持，會容易因情緒化而導致不好的事情發生，也使感情越來越疏遠。

2、虎猴一見兩地分

寅虎和申猴的關係比較複雜，既相沖又犯刑。兩者從五行屬性來看同為陽性，寅木與申金兩強相遇，稱為「陽陽同性對抗無情之沖」。
虎與猴這兩人在一起時間長了，就會表現出兩人遇事不一致，都希望讓對方聽從自己，並會因意見分歧而產生爭端。若能經常分開，感情反而還好一些，如果長期在一起，就會經常吵架。所以如果在這個組合裡有一方經常出差，或是以週末夫妻的形式相處，則可以避免兩人在婚姻中的不利之處，有小別勝新婚之意。

3、金雞不到馬群跑

生肖雞與生肖馬的關係並不是太糟。雙方主要是火剋金，以大地之火克制金銀首飾之金。這種相剋力量雖不大，但是陰方容易受制，需注意身體疾病；或是一方受另一方的壓制較重。如果兩人命理配合得體的話，則問題不大，不算是太差的組合。

4、江豬不敢跳龍門

生肖龍五行屬土，又為四庫之首，生肖豬五行則屬水。此兩者呈「水來土掩」之勢，也就是水受土的克制。這種克制是有力之克，如果夫妻間生肖豬的命理過強過旺，則會形成辰（龍）庫受剋過重，而影響到夫妻的財運。當然這種組合需要實際結合雙方的命理來分析，才能確定。

5、戌狗不到巳上去

巳就是蛇，生肖狗與生肖蛇在五行上雖為火土相生，但巳火為南方萬家燈頭之火，力量有限；而戌土為城牆、高崗之土，是為乾燥之土。土乾而不濕，是為無情。
用「燈頭之火」生「乾燥之土」，在感情中多半會表現為一方對另一方有無私的奉獻與關懷，但戌土一方卻未必能領受，這就難免會消耗愛意。雖然感情甜蜜，但是長久下去終是不美，彼此都會很累。

6、牛羊相逢淚淋淋

丑牛與未羊五行都屬土，又為陰性，看似有相互扶持之意，因此在夫妻或是戀人一般上會出現浪漫而甜蜜的開始。不過兩者都是地支之墓庫。一個為金庫，一個為木庫，是兩個相剋的庫對壘、兩個強者的衝突。又因兩者皆為陰性，同性相沖，所以這種衝突多為暗中不動聲色的相剋與較勁。主要表現為夫妻在人前大致上和合美滿，但是私下關係卻較為冷漠，多埋怨與隔閡，易呈現冷戰狀態。

重要提醒：在婚配命理中，談婚論嫁一定要看生辰八字，而生肖只是八字中的一個字。兩個人是否合適，不僅與他們的生肖有關，還必須結合他們的生活方式來看，才能得到正確的結果。這就是為什麼有些夫婦儘管生肖相沖，仍舊可以過上幸福的生活。

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