本週偏財運「血型+生肖」TOP5！O型搭這生肖準備中大獎

▲不同的血型生肖組合，在本週也有不同的財運 。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者鄭文晴／綜合報導

又到了每週新的開始，所有運勢重新洗牌再出發。近日日本網站《ananweb》以血型+生肖，分析出本週財運最旺的「5組合」，快來看看自己有沒有上榜吧！

第五名 O型+屬狗

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受到財神爺眷顧的一週，要更加注意各種財產狀況，額外的獎金、報酬會在近日入帳，一不小心就會漏掉或忘記。即便財運好，也需在購物前擬好預算，以防花費過高，另外在週四逛街的話，很容易被店員話術影響，所以當天若要逛街不宜和人有過多交談。

第四名 A型+屬牛

恭喜！本週將是過往行為獲得回應的一週，比如借出去的錢會連本帶利償還，或是曾經幫助過的人回來報答恩情。如果沒有做過這些事情也沒關係，從現在開始做，將來一定會有翻倍的回報。特別注意這週在購物時避免消費過高，可以尋覓好時機再來購物。

第三名 B型+屬龍

此組合在本週的敏銳度極高，有很大機會比別人早先一步察覺到投資先機，或取得未來會用上的物品、證照等等。這週只要腦中出現「就是這樣」的想法時，就直接下手去做。最後在購物時盡量多參考評價，不僅要看高評價，也要去看低評價，才能更完整分析需求。

第二名 AB型+屬鼠

要獲得財運的關鍵就是「做小改變」，特別是在購物時，刻意挑選不常去的店家，很可能就會剛好有折價優惠。如果碰到申辦會員相關的優惠也別猶豫，像是超市、健身等會員，以免錯過豐富的贈品和折扣。

第一名 O型+屬猴

本週最佳幸運星，大機率在各類抽獎中獎，獲得各種積分和獎品，有特別的東西就大膽嘗試，會有意想不到的收穫。在好運降臨時，也需分點好運給大家，比如請喝飲料、小點心等等，這樣做的話會有幸運正向循環，一個接一個好運接連不斷。

