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林智堅碩士學位遭撤　教長：尚未收到訴願申請「一切依法處置」

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆發碩士論文抄襲案，台大9日認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，但總統蔡英文10日卻力挺林智堅，外界相當關心夾在中間的教育部該如何應對，教長潘文忠今（11日）指出，台大將論文審定結果在9日送到教育部，這事件各界都很關注，對於有關學倫相關事件，教育部都是請各大學依照學位授予法及專科以上學校學術倫理審議方式處理，一切依法做相關處置。

台大日前召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，國圖也已經將林智堅碩論下架，教育部也在日前收到台大作成決議公函，但是總統蔡英文卻在昨天出聲力挺林智堅，並提及許多人都認為，林智堅所提出的證據，台大學倫會都沒有採納，並指只要完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。

▲▼儘管蔡英文力挺林智堅，但潘文忠仍表示，一切依法處置。（圖／記者許敏溶攝）

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▲儘管蔡英文力挺林智堅，但潘文忠仍表示，一切依法處置。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅出席「尊重設計專業拒絕政治抹黑－建築人與設計師的心聲」記者會，現場多名建築師、設計師及大學教授學者都出面力挺林智堅。（圖／記者湯興漢攝）

▲台大認定林智堅抄襲並撤銷學位，總統蔡英文卻力挺，讓事件持續延燒。（圖／記者湯興漢攝）

面對台大審定林智堅抄襲，以及蔡英文總統「挺堅」，外界相當關心教育部態度，潘文忠今天下午出席「這次換我說－108 課綱高中生論壇」活動時，媒體詢問對此事看法，以及蔡英文總統昨天力挺林智堅，教育部對此事的相關回應。

潘文忠表示，台大在9日將論文審定結果送到教育部，依照學位授予法，台大是依照程序進行，教育部已經知道情況，若當事人對自己的審定結果不服，依法、依程序可向教育部提出訴願，但目前還沒收到相關訴願申請文件。

對於蔡英文力挺林智堅，外界擔心教育部立場，潘文忠強調，這事件社會各界都很關注，對於有關學倫相關事件，教育部都是請各學依照學位授予法及專科以上學校學術倫理審議方式處理，一切依法做相關處置。

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