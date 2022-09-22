捧323萬現金買泰達幣！下秒遭噴辣椒水搶劫　台中囂張3匪下場曝

▲3人帶著323萬現金欲購買泰達幣，卻慘遭設局強盜。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中陳姓男子夥同張男、王男等人向3名受害者佯稱販賣虛擬貨幣USDT（泰達幣），然而當3人帶著共323萬現金到場時，卻遭陳男等人持辣椒水噴灑，並奪走其中的177萬餘元。刑事訴訟3人各被依強盜罪判7至9年，其中受害者李男提出民事求償，包括當時遭搶走的134萬餘元加上精神慰撫金20萬元，台中地院認為請求有據，判3人得賠李男154萬3700元。

案件發生在去年5月27日，主嫌陳男得知李男等3人欲購買泰達幣，便裝成賣家與他們聯絡，約定在某大樓會議室見面交錢，陳男另外找來張男、王男討論搶錢計畫。

隔日下午，李男與其他2人帶著共323萬現金到現場，點完鈔後，3嫌便拿出預藏好的辣椒水噴灑他們，並奪走桌上的177萬餘元，3嫌當天分贓後卻在隔天就落網。

刑事部分，3嫌均否認強盜僅有搶奪罪，稱辣椒水以前是女生防身之用，若要強盜買兇刀就好，為何只買辣椒水？且當時他們是把辣椒水噴完再拿走錢，可見本案與一般強盜犯罪壓制被害人之自由意志，讓被害人交出錢的情況有別，事實上還不到強暴、脅迫的程度，不過最終陳、張、王仍被依強盜罪9年、8年及10年，全案仍在上訴中。

其中李姓受害者另外向3人請求民事賠償，除了遭搶走的134萬3700元，另外請求精神慰撫金20萬元，3嫌均未到庭辯論，也無提出書狀聲明或陳述。

法院認為，李男主張遭強盜損失134萬3700元，有刑事判決及證據佐證，審酌3人持辣椒水攻擊，稍有不慎尚有失明可能，所受之傷害非微，請求慰撫金20萬元有據，判決3人須共同賠償李男154萬3700元。