照顧「14位孩子的爸爸」模範父親林偉造　笑稱要環遊世界看孩子

▲14位孩子的爸爸「模範父親林偉造」。（圖／屏東家扶中心提供，下同）



地方中心／綜合報導

111年度屏東縣模範父親林偉造為屏東家扶寄養爸爸，林偉造與太太都很喜歡孩子，14年前與擔任褓姆的太太謝美玲受屏東家扶委託照顧一名緊急安置的嬰兒一天，林偉造和太太有感於照顧受虐的嬰幼兒更有意義，即參加了屏東家扶的寄養家庭訓練，14年照顧過14名寄養童。

屏東家扶寄養組社工督導黃淑玲說，林偉造與妻都接受安置2歲以下的嬰幼兒，寄養爸爸林偉造總是帶著笑容，把每一位寄養童當做自己的孩子。林偉造從事資訊業，經常在家辦公，如果要出差，他也盡量帶著全家一起走。林偉造說，每當寫程式累了，看到孩子天真單純的臉、聽見孩子的笑聲就很療癒，所以林偉經常帶著孩子到海邊、遊樂園玩，自從有了縣政府建造的共融公園及各地的社福中心的設施，他們像打卡一樣的帶著孩子一起玩。

林偉造說，有時也會心疼太太一直照顧寄養嬰幼兒，很難好好的睡覺。14年來家中從未中斷嬰幼兒的哭聲，因為孩子剛安置都有一段適應期，林偉造的角色就是陪孩子玩，孩子喜歡被舉高高，林偉造就當做練臂力，而他的肚子現在是孩子的沙發床了。屏東縣政府有看到照顧嬰幼兒的寄養家庭的辛苦，己特別提供照顧嬰幼兒寄養家庭的津貼，每名每月2000元。

林偉造回憶著每一名寄養童，照顧最久的是四年，而14名孩子中，有6名孩子出養，有3名為國內收養，另3名出養到國外，2名在美國，1名在瑞典，他和太太總是笑說要環遊世界看看在國外的3名兒子。林偉造祝福著每一位出養寄養童能找到收養家庭，他期待著出養的寄養童能記著自己是台灣囝仔，所以一定會為他們打造專屬的金飾。他想念著每一名寄養童，叫著他們的小名，細數著寄養童的小習慣。

林偉造說，每位寄養爸爸都是默默的，但身體力行的在太太身邊支持寄養媽媽照顧寄養童，隨時是個補位照顧者。而他們也是隨時待命的寄養家庭，一年365年任何時間，他和全家持續用愛修補受虐孩子受創的心。