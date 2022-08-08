2高危群2年免費肺部斷層掃描1次　南投衛生局籲「癮爸爸」多利用

▲南投縣衛生局呼籲子女帶爸爸參加衛福部肺癌早期偵測計畫，作為父親節最佳禮物。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是8月8日父親節，而8月1日則是「世界肺癌日」，南投縣衛生局除呼籲，有吸菸的爸爸們一起戒菸、為了家人珍惜自己的健康，兒女們也可幫爸爸預約健康檢查、參加衛福部「肺癌早期偵測計畫」，給自己一份父親節最佳禮物和孩子們的好榜樣。

依據109年國民健康署國人吸菸行為調查統計資料顯示，男性吸菸率以46至50歲的年齡層為最高（39.7%），男性吸菸者與非吸菸者相比，可能得到肺癌的機率高達有22倍之多；肺癌連續15年居國人10大癌症死因症之首，每年導致近萬人死亡，發生人數亦僅次於大腸癌：2019年肺癌新發生人數為1萬6233人，相當於一天有近45人被宣告罹患肺癌。

縣府衛生局長陳南松指出，衛福部今年7月1日起正式啟動「肺癌早期偵測計畫」，提供「肺癌家族史」和「重度吸菸者」2大高風險族群免費的「低劑量電腦斷層檢查（LDCT）」，幫民眾荷包至少省下5、6千元，希望透過肺部電腦斷層早期發現問題，在黃金時期早期治療，避免終身遺憾，請符合條件的民眾多加運用。

衛生局說明，只要具備（一）肺癌家族史50至74歲男性或45至74歲女性，或者（二）重度吸菸史50至74歲民眾，以上任一風險因子及有健保身分民眾，皆可免費進行2年1次斷層檢查；南投縣共有4家醫院（衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、南投基督教醫院及佑民醫院）提供協助檢查偵測肺癌風險、重度菸癮者衛教及戒菸治療，民眾可自行電話預約查詢。

民眾也可撥打衛生局戒菸專線（免付費）諮詢服務0800-63-63-63，將會有專業醫事人員為民眾量身訂做最有效的戒菸方法，陪伴度過漫漫戒菸路。