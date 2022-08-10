幕後／陳時中「點串線」選舉節奏穩健　搶中間選民成勝選關鍵

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中宣布參選以來話題不斷，近來花了2週時間與市議員參選人合辦了26場相見歡活動，成功轉換部長身分走入地方基層，為未來100多天的選舉踏出穩健的第一步。而儘管基層反應熱烈，但地方人士仍點出隱憂，目前陳時中的活動範圍仍不脫綠營「基本盤」，未來要如何增加與中間選民的互動，是延續開局好氣勢、避免開高走低的關鍵。

▲陳時中披綠營戰袍參戰台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，陳時中陣營在結束與議員的26場馬拉松見面會後，緊接著從8月中到11月，將走訪12行政區逐區舉辦施政說明會。透過這類中型的活動，把分散台北市的「點」串聯為「線」；過程中搭配政策牛肉的釋出，向北市選民說明未來願景，最後在選前再舉辦大型聯合活動、築起完整的「面」，把議員、市長選戰的氣勢推到最高點。

選舉語言難掌握 陳時中走入基層起步「矬矬」

政務官出身的陳時中，過去雖有多次參與選舉的經驗，但大多在幕後協力，這次是首次擔任選舉主角，起步時難免生疏。競選總幹事吳思瑤觀察，陳時中原本喊凍蒜有點「矬矬的」，甚至是喊得2266，看得出來對於選舉場合比較生嫩，「光他在跟基層互動，可以很清楚看到他過去是部長，演講方式、口吻，喊凍蒜等，都是比較害羞」。

吳思瑤說，陳時中正式跑見面會後，慢慢懂得用比較庶民的方式演講，進入狀況也很快。吳說，自己輔選過很多人，但陳時中進步速度、學習能力都很強，「第一場聽他講話覺得可以更熟悉這些選舉語言，現在很好」。

另外，過去陳時中坐鎮衛福部沉穩、冷靜的指揮調度全國防疫，成績獲得國內外讚譽，吳思瑤認為，這些特點都有保持住，「還是很沉穩，越來越有在地感」。現在喊口號、帶動群眾情緒等等，都越來越上手，一點都不尷尬害羞，個人特質、個人魅力的形塑是天生的，有些人也學不來。

安排在頭幾場舉辦的內湖南港區參選人何孟樺說，因為自己是新人，在動員上會比較困難，見面會活動前雖然有印傳單、透過Line帳號宣傳，「但沒有非常強烈動員」，沒想到當天的人數超乎預期，很多支者都是衝著陳時中的魅力自己來到現場的，場面比她想的還要熱鬧。

松山信義參選人許家蓓則說，支持者非常的熱情、激情，「支持者根本就不用叫，都主動來的」；許說，在辦見面會前，就有很多知道要辦見面會的支持者，迫不及待的問舉辦的時間、地點，「陳時中的熱度很好，基層支持者都很期待他」。

由於場次較後面，許家蓓說，輪到她舉辦的場次時，陳時中已經表現得非常熟練，加上他本身的親合力很夠，因此場面非常的熱絡。許也提到，跑行程時，在地方都聽得到要陳時中出來的聲音、支持者都很期待，且防疫2年多來的成績都看得到，基層都很想要陳出來。

傳統動員難觸中間選民 基層憂大好聲勢「開高走低」

地方人士觀察，陳時中見面會一連舉辦26場下來，每一場的熱度都非常高、基層出席也相當踴躍，加上陳時中「真的很會講」，金句頻出、針貶市政到位，非常有效的拉抬議員的選情。

但該人士點出一個缺點，這類活動仍屬傳統選舉動員，即便有很多支持者是衝著陳時中名氣自主出席，但除了出席者年齡層偏高是一個隱憂外，仍不脫「基本盤」，都是民進黨既有的支持者，對於中間選民的吸引度有限。

地方人士指出，藍綠政黨發展多年，早有一定的基本盤支撐，而在台北市傳統板塊上又是「藍大於綠」，因此顧好基本盤外，決勝關鍵將在中間選民的支持度。若無法拓展支持者的廣度，這波操作下來恐開高走低，聲勢雖強但無法反映在實際選票上。