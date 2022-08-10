【廣編】舒潔、7-ELEVEN推出獨家限定版寶可夢聯名　隱藏版阿爾宙斯及超夢等你來收服！

▲全台 7-ELEVEN獨家販售「舒潔Ｘ寶可夢限定版袖珍包面紙」上市啦！可達鴨、超夢等多款經典及隱藏版角色現身，手刀搶起來！



圖、文／金百利克拉克提供

「舒潔Ｘ寶可夢」聯名款紙品第二彈報到！這次除了高規納入大小朋友都喜愛的可達鴨、胖丁、卡比獸等三款經典角色之外，還囊括兩隻鮮少在聯名商品中露臉的超強隱藏版角色－阿爾宙斯及超夢，自8月10日起於全國7-ELEVEN門市獨家上架開賣！

舒潔品牌表示，「舒潔Ｘ寶可夢限定版袖珍包面紙」最大亮點是特別納入兩款超強隱藏版角色，分別為擁有創造世界力量的阿爾宙斯、及擁有無與倫比力量、專為戰鬥而存在的超夢，為了烘托這兩隻超強隱藏版角色，包裝更別出心裁地以超狂黑底logo襯托主角。

全新「舒潔Ｘ寶可夢限定版袖珍包面紙」一串26入裝，自8月10日起於全台7-ELEVEN獨家上架販售！即日起至9月6日止，只要於全台7-ELEVEN出示代收收據（不限金額），就能以$49元加購價將獨家限定販售的「舒潔Ｘ寶可夢限定版袖珍包面紙」帶回家！

除了手刀搶購之外，寶可夢粉絲也可在全台7-ELEVEN買到超萌「皮卡丘」包裝的舒潔棉柔舒適抽取系列衛生紙、以及有六款經典角色輪番賣萌的寶可夢聯名款袖珍包面紙及紙手帕系列，一次收服聯名款全系列角色！

（*詳細促銷方案內容與期間以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定）