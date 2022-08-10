夏立言訪陸！國民黨議員飆罵黨中央「e04」　轟：錯誤時間做錯誤決策

▲台北市議員李明賢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

自美國眾議院議長裴洛西訪台後，兩岸關係情勢緊張，中共開始在台灣周邊海域進行軍演，此刻卻爆出國民黨副主席夏立言率團訪陸，時機點敏感。對此，國民黨台北市議員李明賢10日痛批，黨中央在最錯誤的時間，做出最錯誤的決定，他實在無法理解、認同，只想給黨中央一句「幹」。

李明賢10日於臉書表示，自己第一時間嚇到挫賽，隨後更火冒三丈，就在共軍持續軍演之際，「黨中央怎麼會決定由夏立言組團訪問大陸呢？這實在是最錯誤的時間，做出最錯誤的決定。」不論黨中央有任何理由，他認為黨中央此次決定與基層民意有極大落差，實在無法理解，也無法認同。

李明賢指出，面對大陸對台軍演，甚至持續「聯合封控」與「聯合保障」行動，這根本就是文攻武嚇行為，北京政權完全就是麻煩製造者，更是兩岸和平的破壞者；在野黨這時候訪問大陸，沒有陸委會授權，根本也無法進行政治協商或要求中共暫停軍演，「那又何必去呢？即使國台辦發出邀請，難道黨中央都沒有一點判斷能力嗎？」

李明賢強調，自己熱愛台灣也熱愛中華民國，並認為兩岸必須要交流，兩岸更要和平，「但此時此刻，國民黨訪問大陸不是好時機，在最錯誤的時機做出最錯誤決定，實在很傻眼，只給想黨中央一句，真的很『e04』（意旨幹）。」