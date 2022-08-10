見貨車沒熄火…他偷摸上車開走！慘「自撞護欄重傷」送醫搶救中

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮10日發生自撞事件！一名50歲鄭姓男子見中山路地下道前有一輛未熄火的貨車，竟趁65歲古姓車主不注意偷偷將車開走，行經苑坑里時，鄭男疑似因車速過快猛撞護欄，傷勢嚴重被送醫救治。

▲▼苗栗一名男子偷車後自撞。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

據了解，事發地點距離車輛失竊地點僅4公里遠。警消獲報到場時，發現鄭男手部有撕裂傷、肋骨多處骨折，緊急將人送醫救治，目前人仍在加護病房搶救中。至於詳細事故發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。