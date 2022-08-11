國道前車突減速「駕駛神左閃」！下秒砂石車衝出亂撞　驚悚片曝光

網搜小組／趙蔡州報導

車輛行駛過程中，駕駛真的要隨時注意四周，避免意外發生時來不及反應。汽車達人Andy老爹日前分享一支影片，可以看見駕駛人在減速後，突然緊急左切到內側車道，下一秒一輛砂石車從後方衝出，把原車道前方的休旅車撞成廢鐵，驚悚21秒影片一出立刻引發網友熱議。

汽車達人Andy老爹10日在臉書分享一支車禍影片，並表示各位愛車的煞車系統，記得一定要定期保養跟檢查，包含煞車油，來令片跟碟盤，還有記得，連續下坡時記得用檔煞，使用低速檔位，拉高轉速來降速，不要光用腳踩煞車，因為有可能過熱而導致煞車失靈，「而且開車要常看後視鏡，要有危機意識」。

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▲駕駛煞車突緊急左閃，下一秒砂石車衝出亂撞。（圖／翻攝自臉書）

事件發生在8日下午2時許，地點是台灣某高速公路（未敘明詳細地點），影片中駕駛人由於前方減速，只好跟著一起減速，但他幾秒後又突然緊急左切，結果下一秒一輛砂石車從後方高速衝出，撞上前方一輛休旅車後持續暴衝，之後再波及另輛休旅車，把對方撞到在路中間高速打轉，砂石車直到影片結束都沒停下。

影片一出立刻引發網友熱議，有人說「這個閃避太神了」、「我只覺得車主很厲害，都有在注意」、「車主不但觀前也顧後，防衛性駕駛」、「我在高速公路減速時，一定會順便看後照鏡，有沒有白癡沒有減速」、「車主反應很快」、「所以重踩煞車後，我的第二反應，一定是看後照鏡」。

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