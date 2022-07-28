屏東機車騎士無視待轉區直接轉　警攔查被當空氣他秒噴10600

▲屏東警方在復興路與台糖街口取揥違規機車騎士 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市台糖街與復興路交通事故，去年統計高達7成是機車轉彎不當造成，屏東縣政府警察局交通隊因此在該復興路設置機車待轉區，並派員勸導、錄影取締，由於這項措施，改變機車騎士長久以來騎車習慣，1個月來改開出上百張罰單，其中一名吳姓男子因不知警方攔查，被開了一張拒絕停車受檢的罰單，被開罰1萬600元，讓他很不平。警方表示，民眾不服被告發，可以向監理單位提出申訴。

縣警局交通隊表示，屏東市復興路與台糖街口因110年交通事故頻傳，經統計，其中機車轉彎不當造成之交通事故高達7成，警方建請該管道路主管機關設置機慢車二段式左轉相關標誌、線改善，道路主管機關屏東市公所為避免汽、機車爭道肇事頻傳，會勘後同意於該路口設置機慢車二段式左轉標誌及標線。

警方先前於該易肇事路口執法取締交通違規勤務，遇4部機車未依規定兩段式左轉，當場鳴哨並以指揮棒予以攔停，惟其中１位民眾未依員警指揮攔查逕自駛離，經員警蒐證後依道交條例60條及48條依法逕行舉發。

警方說，民眾如對違規單舉發事項有所爭議，可依道路交通管理處罰條例第9條規定，於收受違規單起30日內向處罰機關（屏東監理站）提出申訴，本隊會提供當時攔查影片供屏東監理站判斷。並呼籲民眾行經路口應減速慢行，依道路交通標誌、標線、號誌指示行駛，以確保自行權益及用路人交通安全。