快訊／今本土+23665！新北4379例最多　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增新增23,808例COVID-19確定病例，分別為23,665例本土個案及143例境外移入；另確診個案中新增25例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,665例本土病例，為10,937例男性、12,712例女性、16例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,379例)，臺中市(2,962例)，桃園市(2,675例)，臺北市(2,627例)，高雄市(2,075例)，臺南市(1,703例)，彰化縣(1,056例)，苗栗縣(747例)，新竹縣(730例)，新竹市(611例)，屏東縣(565例)，宜蘭縣(546例)，雲林縣(517例)，花蓮縣(409例)，南投縣(398例)，基隆市(387例)，嘉義縣(359例)，嘉義市(265例)，澎湖縣(253例)，臺東縣(224例)，金門縣(161例)，連江縣(16例)。

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指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為13例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、14例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月8日，死亡日期介於6月20日至8月7日。

▲▼指揮中心公布8/10確診個案及中重症。（圖／指揮中心提供）

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