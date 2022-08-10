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游淑慧批林智堅不懂台大校訓　曝「這3種」民進黨支持者失望

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵翻攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因抄襲論文遭台大撤銷其碩士學位，台大校長管中閔批評此次事件對學校名譽傷害甚鉅，而台北市議員游淑慧更開嗆林智堅不懂「敦品勵學、愛國愛人」8字，喊話總統蔡英文及民進黨，「真的沒需要為了通、堅兩師生，就賠進全黨、謀殺台大。」

游淑慧表示，「敦品勵學、愛國愛人」這8字是台大校長傅斯年在民國38年第四次校慶紀念會演說中，勸勉學生之訓示，成為台大學生立教之根本、修身之準則。當年他將敦品置於勵學之前，代表「誠信」、「正直」；愛國置於愛人之前，亦即國家利益永遠在政黨和個人之前。

「然而這8個字，陳明通不在乎，而林智堅不懂。」游淑慧坦言，雖然林智堅與陳明通不能等同民進黨，可是台灣大學在國人心中卻代表了台灣的高等教育與台灣價值，「蔡英文和民進黨，真的沒需要為了通、堅兩師生，就賠進全黨、謀殺台大。」

游淑慧指出，許多民進黨支持者並非盲目力挺，若最後選票上仍出現林智堅，恐讓3種民進黨的支持者失望，包含：

第一、支持民進黨的年輕人，由於大部份年輕人都靠自身努力拿到學位，若現在要他們支持作弊、投機取巧的候選人，大家恐會質疑「我努力做什麼？」

第二、民進黨的傳統支持者，民進黨創黨之初是由無數台籍菁英組成，光是美麗島事件的辯護律師，清一色都是台大法律系。許多民進黨長年的支持者，過去相信台灣政治菁英能讓台灣更好，但現在這些政治菁英，卻淪落到要集體包庇投機取巧之徒，也太諷刺了。

第三、中間理性綠，中間理性選民許多都是高知識中產階級，「請問他們是相信台大的公信力？還是相信林智堅與陳明通蒼白無力的辯解？一直瞎挺下去，只是在挑戰他們的智商。」

游淑慧更嘆，相信所有台大校友都一樣心疼，可憐的台大被政治及權術玩弄，前面一個卡管、再來通堅抄襲，元氣大傷。對此，台大校長管中閔也透露，這次的論文涉及抄襲事件對學校名譽傷害甚鉅，而外界許多捕風捉影的臆測和情緒性的攻擊，對學校名譽又造成另一種傷害。

針對生論文涉及抄襲時該如何處理，管中閔說，學校在接獲檢舉後即按照相關規定啟動調查，並無任何遲延。他要特別感謝審定委員們能在不受外界影響下，投入大量時間和心力，依照嚴格的學術標準，完成了調查與審定的工作。他也要再次強調，台大深信沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽，所以台大一定堅持學術倫理與誠信的標準，以維護近百年的學術名譽。

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