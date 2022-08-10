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「國民黨赴陸政治智商不夠」　鄭文燦：跟台灣社會完全脫節

▲▼肯亞案專案報告。陸委會主委夏立言（圖／記者李毓康攝）

▲現任國民黨副主席夏立言。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

在中共大規模於台海周邊軍演之際，國民黨副主席夏立言10日率團前往大陸訪問，桃園市長鄭文燦中午受訪時表示，這行為政治智商不夠，跟台灣社會完全脫節，「台灣人不會覺得國民黨副主席去訪問是正確的做法」。

鄭文燦表示，面對中國大陸的威脅朝野應該要一致，中共軍演已經跨越紅線，過去海峽中線默契已經被破壞，中國在重新定義現狀，想要把台灣海峽定義為內海，可以形成包圍圈，這是把台灣禁臠。

鄭文燦說，國際社會都是在譴責中國的，非常多國家，好比G7都有聯合聲明，這種情況下國民黨率團去訪問，這是大是大非的問題，台灣人不會覺得國民黨副主席去訪問是正確的做法。

鄭文燦強調，這次軍演是威脅、是恐嚇，在威脅恐嚇下反而有政黨派團去跟對方是要談什麼？這行為政治智商不夠，跟台灣社會完全脫節，除非這些人用北京調子看台灣。他強調，沒有想扣紅帽子，也不會去猜測這行為出自於北京授意，但這在訪問之前一定有協商過程。

鄭文燦表示，去的前提應該是中國要為這次台海震盪要有明確表示，「不退回中線，這有什麼好訪問的？」不過他認為，現在是不可能的，中國在灰色地帶活動，慢慢走向有一點像是帶有民族主義色彩的軍事霸權，這態度還沒有變，對台灣採取威懾恐嚇，也進一步對日本威懾。

▼桃園市長鄭文燦 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「推薦新北市長候選人」民進黨縣市長聯合記者會,桃園市長鄭文燦 。（圖／記者李毓康攝）

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