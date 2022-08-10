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iPhone 14系列發表在即　外媒盤點這9種產品別急著買！

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果的秋季發表會預計於9月出爐，此次的發表會中，最新的iPhone 14系列手機將於大眾見面，不過由於先前出現漲價的聲音，因此也帶動了前代iPhone 13的銷售量，不過外媒也盤點出，許多蘋果產品應該不要急著買。

外媒zdnet指出，今年已經過半，已經看到蘋果推出了一些很棒的新產品，例如Mac Studio 和Studio Display。而某些產品比如iPhone可能會在今年 9 月進行新品發布。報導指出，除了iPhone之外，也有許多產品可能會在9月時推出新品，可以等到新品上市後再決定要購買哪一代。

遭到點名的產品首先為iPhone 13 、 iPhone 13 Pro，由於距離 iPhone 14 的發布還有一個多月的時間，所以除非迫切需要一部新 iPhone，可以把錢存起來幾週直接購買新機。

其他產品包含AirPods Pro、24 吋 iMac、Mac Mini、Apple Watch Series 7、Apple Watch SE、Series 3、11 吋和 12.9 吋 iPad Pro、Mac Pro。

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