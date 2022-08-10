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啪人夫產女！小三爽住月子中心嗆正宮「我們常去摩鐵」：不可能斷

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲小三狂啪人夫產女，還寄信狂嗆正宮「我們不可能斷絕關係啦」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

桃園市一名人妻2021年收到匿名人士的投信，內容包括老公與小三的親密照，還附上月子中心的單據。此外，小三還不斷用信件、訊息挑釁，讓她大受打擊決定向小三提告求償80萬元。法院審理後，判小三應賠償人妻60萬元確定。

人妻主張，2000年與丈夫結婚，婚後育有一名子女。丈夫2021年開始態度可疑、生活步調不正常，同年7月間她收到不明人士投遞到家門口的密信，裏頭包含丈夫與小三在公共場合牽手散步的合照，還有小三在月子中心休養的單據。

人妻質問丈夫後才知道，丈夫早在外頭有了婚外情，並生下一名女兒，事後小三還一再用信件、訊息挑釁她，讓她的生活受到嚴重干擾，決定向小三求償80萬元精神撫慰金。

小三辯稱，人夫聲稱自己與人妻早就沒有感情了，夫妻倆只剩名分上的牽絆，她才會進一步與人夫接觸，且她為人夫生下女兒後，小孩也是由她獨自撫養，從未要求人夫提供金錢資助或要求人夫離婚，不是故意要侵害正宮的配偶權，另外，她自己因學歷關係無法正常工作，還要支付小孩的撫養費，生活拮据，且正宮求償的金額太高，請求法院駁回正宮的訴訟。

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲小三稱，人夫宣稱與妻子只剩名分上的羈絆，才會與對方交往。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

桃園地方法院勘驗相關事證後發現，小三明知道人夫沒有要離婚的安排，仍與其發生婚外情，甚至還寄信給正宮稱，「妳或許能阻止1天1個月1年，但妳能阻止一輩子嗎？妳有沒有想過我們不可能斷絕關係更不可能不聯絡…妳不需要定位查詢我們的行蹤沒意義啦」，又傳LINE「他答應妳不見我，但我們每天一樣見面，我們也常去汽車旅館因為我們真的相愛，…，我們想在一起一定會相見的，車上放小孩尿布也是必須的」。

正宮則在法庭上泣訴，原本自己的家庭生活相當正常，是小三「一而再再而三地挑釁我」。法院最後不採信小三的說詞，判她應賠償正宮60萬元，案經上訴高等法院遭駁回，全案確定。

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