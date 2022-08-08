女員工上位變「兒媳」！住她公婆家還一起過節　闆娘崩潰小產

▲台北一名女員工和已婚老闆發生婚外情，還以兒媳自居，搬進老闆父母家同居。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名女員工和已婚老闆發生不倫戀後，以「兒媳婦」自居，不僅搬進老闆的父母家當「孝媳」，還和他父母全家一同過節、出遊，完全取代老闆娘的地位，讓懷孕的正宮發現後氣到小產，提告向小三求償150萬，經台北地院審理，認為小三深入正宮家庭，嚴重侵犯她的配偶權，判小三應賠償30萬元，全案還可上訴。

正宮指控，她老公經營公司，小三是公司員工，明明知道老闆已婚，卻從2019年底開始和她老公交往還同居，甚至曾搬到她公婆的住處，以「兒媳」身分自居，和老公的父母、姊姊一同過節和駕車出遊。

正宮表示，2020年4月她有孕在身，卻發現老公偷吃而大受打擊，因精神崩潰導致小產，小三卻繼續和她老公交往，她要向小三提告求償150萬元。除此之外，她發現老公還另租愛巢讓小三居住，她於是前往該租屋處大門找小三理論，小三卻不理她，直接把門關上，導致她小拇指被門夾傷，她也要另外向小三求償醫療費1500元和精神撫慰金10萬元。

全案審理時，小三辯稱和人夫只是工作關係，她也不認識正宮，更不知道為什麼老闆會跟正宮謊稱跟她交往，老闆過去也曾和正宮離婚，婚姻關係本就不穩定，正宮的精神痛苦是她老公造成的，正宮小產和小指夾傷都和她無關。

法官檢視照片、訊息記錄等相關證據，認為小三和人夫關係與情侶無異，小三深入正宮家庭，以兒媳自居和人夫父母來往，嚴重侵害正宮配偶權，判小三應賠償30萬元，不過正宮手指受傷的部分，因不能舉證是小三造成的，則無法請求賠償，全案還可上訴。