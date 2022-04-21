李家豪／散播疫情謠言恐遭罰三百萬

▲散播有關疫情謠言或不實訊息者，除了造成人心恐慌外，也將遭開罰300萬元以下罰金。（圖／記者湯興漢攝）

為了因應在全球各地蔓延的新冠肺炎，立法院通過了《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，立法目的在於維護人民健康，並因應其對國內經濟、社會之衝擊，關於刑罰的規定在第12條至第14條，分別為第12條的「哄抬價格或囤積而不應市銷售罪」、第13條的「不遵行指示罪」及第14條的「散播不實訊息罪」。因現今網路通訊發達，民眾使用各類通訊軟體已成習慣，而散播不實訊息罪已經成為這段時間以來，在新聞報導中經常可見民眾因觸犯本條涉及刑事責任而遭移送法辦。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條規定：「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。」立法理由載明：「鑒於散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，易引發民眾恐慌，對社會及經濟造成衝擊，爰參考《傳染病防治法》第63條、《刑法》第251條第3 項、《災害防救法》第41條第3項及《食品安全衛生管理法》第46條之1規定，定明散布疫情謠言或不實訊息行為之刑責，以符時需。」

從文義觀之，可清楚的瞭解禁止此類行為的原因，在於避免不實的疫情消息經過傳播後，造成民眾的恐慌心態，產生對社會及經濟的衝擊。例如之前因國內接續幾天公布有大量新冠肺炎病例經確診，民眾即在各賣場內搶購衛生紙、泡麵、罐頭等民生用品，造成結帳人潮大排長龍、賣場工作人員補貨不及。

新冠肺炎於全球蔓延，大家都會關注也想要跟親朋好友分享疫情消息，但很多來路不明的訊息，諸如「那間醫院已經有病人確診，請大家不要去」、「那間餐廳有員工確診，千萬不要去那裡用餐」……，未經確認是真實的，也沒有管道可以查證的，這就是特別條例所規定的「不實訊息」。也許你只是透過手機按下傳送的一個轉發行為，就有可能會因為網際網路的無遠弗屆，成為製造大家恐慌的謠言，除了使社會大眾人心惶惶，也會使自己觸法而遭到刑罰。

在這段非常時期，呼籲大家有非常的勇氣，用智慧來分辨這些不實訊息，停止任意轉發，讓謠言止於智者，減少不必要的恐慌，平安渡過疫情。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

好文推薦

李家豪／跟蹤狂止步！免於恐懼的《跟騷法》將上路

李家豪／只是在小吃店打工的外籍移工合法嗎

李家豪／拿到假鈔可以用嗎

●李家豪，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。