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吵架後失聯！正宮隔天見老公「裸上身睡女同事」怒喊告　結局逆轉

▲陳男妻子目擊老公與女同事同床共枕。（示意圖／取自pexels）

▲陳男妻子目擊老公與女同事同床共枕。（示意圖／取自pexels）

實習記者楊欣倫／綜合報導

一名人夫陳男任職於桃園市清潔隊，去年與妻子吵架後失聯整晚，其妻子隔日前往陳男祖母家意外目擊丈夫與女同事同床共枕，認為兩人關係不純，憤而控告女方。但法院審結原告提出的證據難以認定陳男與女同事有不倫關係，最終駁回上訴。

判決書指出，陳男的妻子主張，丈夫去年3月起就經常徹夜未歸，兩人為此不斷發生爭吵，去年7月間爭執後對方更突然失聯，電話不接甚至關機。她隔日因擔心陳男安危便前往其吵架後經常去的祖母家，沒想到竟目睹丈夫與女同事同床共枕，陳男赤裸上身僅著短褲，女同事則上身僅穿背心，且看見她後立即奔離房間。事後她質問陳男，對方才坦承與女同事發生婚外情。

妻子表示，女同事當日下午向陳男傳訊息說「手機不見」，以交還為由相約見面，卻遭到對方拒絕。事後女同事決定報警提出竊盜告訴，並於臉書社團公開貼文寫下陳妻的全名，臭罵「XXX偷我手機，還不趕快還來，小偷」等語。陳妻認為，女同事的行為造成她精神上的痛苦，且侵害配偶權與名譽權，故提告求償共計60萬元。

▲陳男與女同事當晚於其祖母家喝酒。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

▲陳男與女同事當晚於其祖母家喝酒。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

對此，女同事稱，去年7月當晚騎車下班時巧遇陳男，對方因心情不好想找人聊天，兩人才一同前往陳男祖母家喝酒，當時已近凌晨3時，她為避免酒後開車觸犯刑責，便借住陳男房間一晚，全程無任何肢體親密接觸，但對方妻子隔天目睹後不聽解釋，一直狂罵她與陳男有曖昧。她為避免與陳妻產生更多誤會才會離開，手機也遺留現場未帶走，後來只好聯絡陳男取回手機。

桃園地方法院審理時，陳男證稱，事發當晚確實有與女同事在祖母家喝酒，也忘記促成酒局的原因，但兩人當時衣著正常，以前也沒有兩人單獨喝過酒。最終法官認定，陳男妻子提出的證據難以認定陳男與女同事交往踰矩，而女同事的臉書貼文也無法認定是在辱罵陳男妻子，因此駁回上訴，維持原審刑度，還可上訴。

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