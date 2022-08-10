重聽記者會！林智堅「脫口3字」超級順　網驚不對勁：官威外漏了

記者曾筠淇／綜合報導

針對台大認定林智堅論文抄襲余正煌一事，林智堅昨（9）日召開記者會說明，並多次提到「陳明通」3字。對此，就有網友不解表示，一般人會直接把老師的名字叫出來嗎？話題引發熱議，底下網友紛紛直呼，「正常都會加個老師吧」、「平常叫小通，現在很客氣了吧」、「堅哥不一樣」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「你敢把教授名字叫來叫嗎」為題發文，提到他過去若和同學聊天，只要聊到教授都會以「老師」來稱呼，不過林智堅卻是直接把「陳明通」的名諱自然的叫來叫去，讓他越想越奇怪。

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▲桃園市長參選人林智堅昨日出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

貼文底下，一票網友也回應，「小智才是老闆」、「代表他比他大咖啊，幹嘛叫小弟老師」、「還以為陳明通才是學生」、「搞不清楚的還以為陳明通係細漢仔（小弟）」、「把老師當小弟在叫」、「那個記者會，前兩次直呼陳明通」、「顛覆三觀」、「整個官威都外漏了」、「這不是沒大沒小，什麼才是沒大沒小」、「我即便很不爽他，遇到教授還是有禮」、「一個人的品德從小細節就能看出」、「學生這樣對老師，真不厚道」。

回顧昨日記者會，林智堅解釋論文一事時表示，「如果當時我沒有答應陳明通，怎麼會有這個事？而且陳明通根本在我不知情的情況下，把這個初稿給了他（余正煌），而陳明通老師也在他聲明裡面已經講了。」林智堅雖有幾次未在「陳明通」後方加上老師，不過他其實也有提到，「陳明通是一個熱心盡責的老師」。

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