9歲女童遭21歲堂哥猥褻！　畫下「這夢境」控惡行...家長心碎了

▲北市一名21歲的堂哥竟趁著除夕夜9歲堂妹回祖父母家過節，對女童猥褻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名9歲女童2019年時，跟著父母一起回到祖母家準備過年，卻慘遭當時21歲的堂哥猥褻，搓揉下體得逞，女童事後罹患創傷症候群，晚上常做惡夢，夢到堂哥持刀槍在後面不斷追趕，讓她夜夜難以入眠。案經上訴至高等法院後，法官也依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處堂哥有期徒刑3年4月。

判決書指出，北市一名當時年僅9歲的女童，2019年時跟著父母一起回到祖父母家中，準備過除夕，不料晚餐後，其他家人正因年節氣氛，一夥人窩在客廳打麻將。女童21歲的堂哥見女童剛洗完澡正在穿衣服，一時色慾大起，竟以搔癢為由，藉故猥褻女童得逞，直到家人叫他洗澡才停手。

而堂哥洗完澡出來，見女童和其姊姊正在玩撲克牌，又以搔癢為名，猥褻女童得逞，直到女童大喊「姑姑來了」，才讓堂哥罷手。女童事後告訴家長並提告。

法官也同時審酌女童的精神狀況，發現女童事後出現創傷性症候群，且因為事發地點發生在爺爺奶奶家中，即便親人在旁，也沒有大人真正保護女童的安全，進而造成女童對於家或家人始終無法有信賴感，容易產生焦慮不安，更時常晚上會因為做惡夢而難以入睡。

女童在一審時，也向法官表示，她晚上常常會做惡夢，早上起來就會把夢境畫下來，而她所做的夢境內容，更多半是堂哥拿著刀槍不斷在她身後追逐，讓法官認定堂哥就是女童的負面壓力來源。

而女童的姊姊更加碼對法官表示，她從幼稚園開始也被堂哥猥褻過，時間更一路長達至到小學4年級，後來還是因為她上健康教育課才知道這件事情。她也向法官指出，「她沒有告訴任何人」、「我不想想這件事」、「我不想去驗傷」、「我不希望妹妹跟我一樣不知道被欺負」等語。

高等法院審理後指出，堂哥違反女童意願，對女童猥褻得逞，犯行明確，審酌堂哥明知女童為其堂妹，卻罔顧人倫，僅為滿足一己性欲，對當時年僅9歲的堂妹下手得逞，嚴重危害女童健全成長，妨害女童正確兩性關係之建立，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處堂哥有期徒刑3年6月。全案仍可上訴。