　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

9歲女童遭21歲堂哥猥褻！　畫下「這夢境」控惡行...家長心碎了

▲桃園市葉姓男子2020年10月間與友人在酒店喝酒，結束後搭乘友人女友機車，卻趁勢襲胸猥褻多達6次，隨後還撲倒女子欲脫衣強制猥褻，女子高聲呼救才脫困。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市一名21歲的堂哥竟趁著除夕夜9歲堂妹回祖父母家過節，對女童猥褻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台北報導

台北一名9歲女童2019年時，跟著父母一起回到祖母家準備過年，卻慘遭當時21歲的堂哥猥褻，搓揉下體得逞，女童事後罹患創傷症候群，晚上常做惡夢，夢到堂哥持刀槍在後面不斷追趕，讓她夜夜難以入眠。案經上訴至高等法院後，法官也依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處堂哥有期徒刑3年4月。

判決書指出，北市一名當時年僅9歲的女童，2019年時跟著父母一起回到祖父母家中，準備過除夕，不料晚餐後，其他家人正因年節氣氛，一夥人窩在客廳打麻將。女童21歲的堂哥見女童剛洗完澡正在穿衣服，一時色慾大起，竟以搔癢為由，藉故猥褻女童得逞，直到家人叫他洗澡才停手。

而堂哥洗完澡出來，見女童和其姊姊正在玩撲克牌，又以搔癢為名，猥褻女童得逞，直到女童大喊「姑姑來了」，才讓堂哥罷手。女童事後告訴家長並提告。

法官也同時審酌女童的精神狀況，發現女童事後出現創傷性症候群，且因為事發地點發生在爺爺奶奶家中，即便親人在旁，也沒有大人真正保護女童的安全，進而造成女童對於家或家人始終無法有信賴感，容易產生焦慮不安，更時常晚上會因為做惡夢而難以入睡。

女童在一審時，也向法官表示，她晚上常常會做惡夢，早上起來就會把夢境畫下來，而她所做的夢境內容，更多半是堂哥拿著刀槍不斷在她身後追逐，讓法官認定堂哥就是女童的負面壓力來源。

而女童的姊姊更加碼對法官表示，她從幼稚園開始也被堂哥猥褻過，時間更一路長達至到小學4年級，後來還是因為她上健康教育課才知道這件事情。她也向法官指出，「她沒有告訴任何人」、「我不想想這件事」、「我不想去驗傷」、「我不希望妹妹跟我一樣不知道被欺負」等語。

高等法院審理後指出，堂哥違反女童意願，對女童猥褻得逞，犯行明確，審酌堂哥明知女童為其堂妹，卻罔顧人倫，僅為滿足一己性欲，對當時年僅9歲的堂妹下手得逞，嚴重危害女童健全成長，妨害女童正確兩性關係之建立，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處堂哥有期徒刑3年6月。全案仍可上訴。

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
孫安佐坦白「還是熱愛槍」　宣布拍新片：我回來了
北部男染猴痘「淋巴腺腫大、膿疱」　疾管署急追同機鄰座乘客
愷樂神隱2年多...「現蹤」小巨蛋了　同場還有羅志祥
驚悚畫面曝！鶯歌砂石車「謀殺式右轉」　高速輾斃騎士
快訊／第三例猴痘！20多歲男自美國入境　匡列2接觸者
明天5區午後雨彈襲！下周「這3天迎劇烈降雨」
川普再酸裴洛西　狠嗆：她到底去台灣幹嘛？　
貝克漢妻爆與兒媳冷戰不和！　知情人揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9歲女童遭21歲堂哥猥褻！　畫下「這夢境」控惡行...家長心碎了

碩士男想結婚「校門堵女高中生」挨罰6千　二審逆轉判免罰

看到鈔票堆成山就匯錢！　台中四平派出所員警40分鐘阻詐5百萬

驚悚畫面曝！鶯歌砂石車「謀殺式右轉」　高速輾斃騎士

男找傳播妹開趴「嫌態度差拒付錢」　11煞圍殺釀肚破腸流送命

爽喊「贏錢」遭長輔仔抓包　4阿兵哥寢室賭「妞妞」辯：變魔術啦

超奇葩設計！內線車道突現槽化線　雲林駕駛幹譙：根本是陷阱

快訊／高雄女騎士遭混凝土車輾斃爆頭亡！　肇事原因待調查

快訊／鶯歌騎士「連人帶車」捲進砂石車底　頭遭輾過當場慘死

假好心攙扶狂吐醉妹...揹進旅館撿屍性侵　色男慘噴75萬

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

9歲女童遭21歲堂哥猥褻！　畫下「這夢境」控惡行...家長心碎了

碩士男想結婚「校門堵女高中生」挨罰6千　二審逆轉判免罰

看到鈔票堆成山就匯錢！　台中四平派出所員警40分鐘阻詐5百萬

驚悚畫面曝！鶯歌砂石車「謀殺式右轉」　高速輾斃騎士

男找傳播妹開趴「嫌態度差拒付錢」　11煞圍殺釀肚破腸流送命

爽喊「贏錢」遭長輔仔抓包　4阿兵哥寢室賭「妞妞」辯：變魔術啦

超奇葩設計！內線車道突現槽化線　雲林駕駛幹譙：根本是陷阱

快訊／高雄女騎士遭混凝土車輾斃爆頭亡！　肇事原因待調查

快訊／鶯歌騎士「連人帶車」捲進砂石車底　頭遭輾過當場慘死

假好心攙扶狂吐醉妹...揹進旅館撿屍性侵　色男慘噴75萬

孫安佐受夠了！　公布開庭真相嗆：建議檢察官「加強英文」

臉書假訊息「幫林智堅徵5百元走路工」　市議員參選人桃檢提告

MIRROR演唱會意外調查最新進展曝光！　鋼索疑「金屬疲勞」導致斷裂

台南後壁嘉南大圳水上巡邏　驚見男浮屍！

安倍遇刺檢討報告出爐　第1槍後「沒人聽出槍聲」！維安破口內幕曝

孫安佐坦白「還是熱愛槍」　擺脫官司後宣布拍新片：正確推廣槍枝運動

林逸達數據漂亮自認非最佳狀態　葉總建議加練一球種

台電重申：絕無外籍船因軍演拒運燃煤　也無遭漲價情事！

城中城案公務單位「查無不法」　藍營批官官相護...高市府回應了

第3例猴痘！北部男膿疱、淋巴腺腫確診　疾管署急追同機鄰座乘客

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

社會熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

米糕小開偷吃人妻！　黑歷史起底連「輔大宋慧喬」也受害

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

她喝醉被求歡「以為曖昧對象」　隔天崩潰報警

無法可罰！騎士急煞樹蔭下「躲太陽」被撞無肇責　警方說話

直播主傳訊：有射在裡面嗎　夫怒求償100萬元

中科院副院長歐陽力行猝逝！　初判死因結果出爐

東引砲擊演練疑引起火燒山！民眾嚇壞圍觀

單親媽嗔「那個來不要舔」…人夫超嗨戰到癱軟

即／鶯歌騎士遭砂石車「撞倒輾頭」慘死

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

更多熱門

相關新聞

曾祝父親節快樂　12歲女遭姨丈6度逞慾

曾祝父親節快樂　12歲女遭姨丈6度逞慾

小青（化名）自5、6歲起借住在阿姨家，時常遭姨丈以管教為由以衣架鐵棍毆打，到了她國小畢業那年，姨丈甚至6度趁阿姨、岳母熟睡時，在客廳、廚房、陽台性侵小青，導致她處女膜破裂流血，還會「走後門」，並命令她口交到射精，小青後來因家暴案被安置後，在機構與室友聊天才吐露實情。法院依強制性交罪判姨丈8年6個月徒刑，上訴台中高分院後，近日判姨丈敗訴，仍可上訴。

台中5歲女13樓墜落忙　社會局說話了

台中5歲女13樓墜落忙　社會局說話了

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

金鐘得主猥褻女兒好友　求償80萬哭喊：我沒錢

金鐘得主猥褻女兒好友　求償80萬哭喊：我沒錢

快訊／台中5歲女童13樓墜落送醫不治　原因待查

快訊／台中5歲女童13樓墜落送醫不治　原因待查

關鍵字：

女童猥褻堂哥

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

孫安佐突大動作預告「今晚6點公開所有事」！

遭聯電切割「已非榮譽董事長」　曹興誠回應了

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！民眾怒攻黑幫大本營

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面