台大撤銷林智堅學位　藍智庫建議修2法：杜絕論文抄襲弊端

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉嫌抄襲一事，台大今（9）日公布結果，確認林智堅嚴重抄襲，撤銷他的碩士學位。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，肯定台大以學術倫理的嚴謹角度，做出正確判定；國政基金會也已完成《學位授予法》及《著作權法》的優先修法建議，將委由國民黨團於立法院10-6會期提出，並確保我國高等教育的品質管控。



陳學聖表示，國政基金會至今已辦理21場「解剖林智堅論文門」的系列直播，邀請學術界的先進們，從學術倫理、論文寫作規範、學位論文審查規範、高教品質管控及國外學界對學術倫理的把關機制等角度，提供多元面向的分析，對學術倫理的落實以及學術論文的寫作，皆有重要分析。



陳學聖指出，目前仍未見中華大學對林智堅學位論文的審查結果，因此，未來將會持續追蹤林智堅論文門事件的後續發展。

此外，陳學聖表示，國政基金會已撰寫完成《學位授予法》第十六條條文及《著作權法》第十五條條文修正草案，將委由國民黨團於立法院10-6會期提出，建議修法由「學校學位考試委員會」作為認定學位論文是否公開的審查機制，若有不公開或一定期間內不公開的情況，必須載明理由，並提供學校學位考試委員會認定之證明，以杜絕論文抄襲的弊端，並促進我國學術研究結果的有效傳播，落實我國學術倫理以及高等教育的品質管控。

