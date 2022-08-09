中秋團圓危機！台鐵「9成司機不上班」恐沒火車搭　交長樂觀面對

▲台鐵企業工會醞釀中秋節罷工不加班。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃2024年完成台鐵公司化改革，目前正與台鐵企業工會討論公司化子法細節，但勞資雙方意見仍有巨大分歧，工會再度發起中秋節不加班的罷工行動，目前已有9成司機員參與連署，交通部長王國材表示，這週相當關鍵，勞資歧見已有逐漸縮小，他本人樂觀面對。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，目前已有9成以上司機員連署「中秋節不加班」的罷工抗爭，中秋節當天台鐵可能再度重演停駛危機。

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黃隆華指出，交通部、台鐵局都在玩兩面手法，交通部派出台鐵局與工會協商，但台鐵局沒有主導權，協商後仍要得到交通部同意，台鐵局形同交通部傀儡，交通部也沒有釋出善意、沒有誠意，工會對政府沒有信心。

▲台鐵將於11日起開賣中秋連假車票。（圖／記者李毓康攝）

王國材表示，工會要求大幅加薪5成，但如此龐大的人事成本，可能導致公司化後營運困難，可以先討論「小幅加薪」，等到公司化後，營運狀況若良好且有盈餘，再來討論大幅加薪。

台鐵局昨已宣布11日起開賣中秋連假車票，但工會已發起罷工行動，王國材表示，目前勞資持續溝通中，歧異也有逐步縮小，他個人抱持樂觀態度，希望工會可以為了公司永續經營進行合理處理。