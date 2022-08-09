高雄平均月薪3.3萬！柯志恩批北漂嚴重　要市長「邁擱裝傻」

▲柯志恩發文點名，「高雄低薪，請市長邁擱裝傻！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今 （8）日發文點名，「高雄低薪，請市長邁擱裝傻！」她直言，高雄平均月薪3.3萬元，在19縣市薪資中排名第八，可嘆的是，高雄薪資低但生活消費高，平均每月僅剩6至7千元，難怪高雄北漂問題特別嚴重，「高雄年輕人真是辛苦啊」。

柯志恩說：「民進黨值得年輕人死心塌地的支持嗎？蔡總統執政以來，民進黨給台灣年輕人什麼回報？除了低薪、高房價、生不起、養不起，不僅看不到希望，還搞到兩岸動盪不安，讓年輕人上戰場的風險大增，甚至已討論是否將兵役延為一年。」

她表示，看看高雄在綠營長期執政下，人口直直落、薪資低落、市容不見人潮，雖然陳其邁的滿意度提升，但市民的光榮感和幸福感依然吊車尾。依據去年人力銀行調查19縣市薪資，高雄平均月薪3.3萬元，排名第八。低於新竹縣市4.2萬元、台北4萬元、新北市和桃園市3.7萬元、苗栗縣3.6萬元、台中市3.5萬元。

▲高雄薪資低但生活消費高，平均每月僅剩6至7千元，甚至連南投和雲林都贏過高雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩強調：「可嘆的是，高雄薪資低但生活消費高，平均每月僅剩6至7千元，花東雖薪只有3萬，但生活支出少，每月結餘還有1萬至1萬1千元，甚至連南投和雲林都贏過高雄。難怪高雄北漂問題特別嚴重，高雄年輕人真是辛苦啊。」

柯志恩指出，每談及高雄低薪，陳其邁市長都會搬出台積電動土來轉移振興經濟不力的批評，問題是，就算台積電如期2024年完工、就算台積電來帶動周邊科技產業，提供上萬個就業機會，但這些大多數的就業機會都屬於竹科、中科和南科轉進的科技和半導體人才，究竟有多少職缺能給高雄人？

她強調，台積電還沒來就已拉抬附近的房價，讓高雄人望屋興嘆，加上薪資持續低檔徘徊，高雄年輕人根本看不到未來！躺著當選，必躺著執政，絕不會戰戰兢兢、真正努力。

柯志恩最後表示：「一黨長期執政，看不見的角落有多少藏汙納垢，再投給民進黨，實在對不起自己和高雄的未來。請不要再說柯志恩從台北看高雄，市府換個新詞吧！這次我們就從南投、雲林和花東看高雄，這些縣市民眾的結餘勝過高雄鄉親，請市長邁擱裝傻。」