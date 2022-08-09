快訊／解放軍：9日繼續在台灣周邊軍演　重點組織「聯合封控」行動

▲解放軍在台灣周邊軍演。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍環台軍演原定進行至8日上午，但至今尚未宣布行動結束，東部戰區更於9日發出訊息表示，「8月9日，中國人民解放軍東部戰區繼續位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織聯合封控和聯合保障行動。」

外媒彭博社記者8日下午曾在大陸外交部的記者會上發問，詢問解放軍在台灣周邊的軍演是否已經如期結束，但大陸外交部發言人汪文斌並未正面回應，僅說，「中國軍方已經發布了相關公告，大家可以查閱。」

實際查閱大陸軍方的公告，並未有軍演結束的相關訊息，僅有東部戰區連日聲稱「繼續在台島周邊演訓」的公告。同時，大陸海事局持續發出航行警告，稱從9日至11日8時至18時，南海湛江南三島東部海域進行射擊訓練，禁止駛入。

我國防部8日下午召開記者會針對解放軍軍演進行說明，表示解放軍的聯合軍事行動仍在持續中，並利用無人機襲擾東引、馬祖及金門地區。

據國防部統計，8日至下午5時為止，共偵獲共機39架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域21架次，包含，8架蘇愷-30機、4架次殲-16機、2架轟-7機、6架次殲-11機、1架次運-28反潛直升機，另有共艦13艘次，持續在台海周邊活動，進行海空聯合演習。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，除廣播驅離，並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。