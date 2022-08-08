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菲律賓這區也是「詐騙大本營」　他入職每天慘遭電擊、毒打！

菲律賓也傳出有公司誘騙受害者從事詐騙事件。（示意圖／Unsplash）

▲菲律賓也傳出有公司誘騙受害者從事詐騙事件。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

近日台人被誘騙到柬埔寨案件層出不窮，甚至有人被性侵、毆打或是強摘器官，引起社會關注，其中「柬埔寨西港」堪稱「詐騙大本營」；然而不僅是柬埔寨，菲律賓也傳出誘騙事件，求職者入職該國冠南物業大樓某公司後被迫從事詐騙，除行李、手機都會被沒收，還每天都會遭到毆打、電擊。

跟據《環球博訊》報導，一名網友揭露朋友入職菲律賓冠南物業大樓6樓某公司後，遭囚禁、被迫從事詐騙的悲慘經驗；文章稱，受害者在友人介紹下入職做刷單詐騙，「工作強度高，每天都有人挨打。組長人手一根電擊棒，提出離職不予回覆，用他們的話講就是好好賺錢，其他的不要想了，就是沒個一年半載你別想出去」。

該名網友稱，自己的朋友鐵了心不想做詐騙，突然在今年7月19日晚間，與幾個也決心想離開公司的受害者被管理人員一起叫到會議室，主管好聲好氣的稱同意他們離職，但要先檢查手機，並到2樓的大樓管理處簽署協議，證明自己沒有被綁架或虐待等。

沒料一行人簽署完後，直接被公司行政連同許多保鑣帶到冠南務業大樓門口，預計將他們強押到公司總部「交接處理」，受害者不但不准帶行李、也不給手機，當然工資也沒有結算給他們。

一行人在移動期間被銬上手銬，公司主管不斷威脅他們「如果反抗就要弄死你們」。眼看越來越接近大樓門口，受害者趁機轉身逃跑，結果還是被幾個保鑣抓回來押上車，幸好由於事件越鬧越大，最終引起警方注意，將受害者接手帶到警局才讓他們幸免於難。

報導最後提醒，涉案公司位於菲律賓冠南務業大樓6、15、16和18樓，希望所有求職者擦亮雙眼，避免落入險境。

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