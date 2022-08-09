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旅客遺失「行李箱盲盒」掛網出售　網紅開箱摸出1.7萬項鍊惹議

旅客遺失行李箱被當「盲盒」掛網出售　網紅開箱摸出1.7萬飾品

▲大陸網路近期流行「行李箱盲盒」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

近期中國大陸出現一股「行李箱盲盒」開箱風潮，不少網路商家在各大平台上出售「無人認領行李箱」，還有多位網紅趕緊跟風將行李箱買來後，拍影片「開箱」，引發許多網友熱議。

「行李箱盲盒」近日在大陸網路上爆火，不少網紅跟著拍攝影片「開箱」，影片中的網紅打開買來的行李箱後，一個個將內容物拿出來展示，鏡子、水盆、髮夾、高跟鞋等，甚至有網紅從買來的行李箱內發現一個價值約4000元人民幣（約新台幣1.7萬）的名牌項鍊。

旅客遺失行李箱被當「盲盒」掛網出售　網紅開箱摸出1.7萬飾品

▲曾有網紅在「行李箱盲盒」內找到價值約1.7萬台幣的飾品。（圖／翻攝自微博）

這種「行李箱盲盒」從何而來？根據陸媒記者調查，商家表示這些行李箱一般是遺失在機場、火車站，且長時間無人認領的，便有商家將其收購後轉賣，大多是從某閒置物品網站上購買而來，售價從幾十到上千元人民幣不等。

此事引起大陸網友許多討論，不少民眾認為如果知道自己的行李箱被放到網路上，當作「盲盒」來消遣娛樂，感覺十分不舒服；律師也指出，這種行為存在法律風險與隱患，把別人的行李箱內的物品拿出來拍成影片曝光，容易出現侵犯原物主隱私爭議，同時如果不慎暴露物品主人訊息的話，恐怕也會造成風險。

旅客遺失行李箱被當「盲盒」掛網出售　網紅開箱摸出1.7萬飾品

▲行李箱盲盒被放上閒置品平台上販售。（圖／翻攝自微博）

不過《澎拜新聞》指出「行李箱盲盒很可能只是商家炒作」，機場工作人員表示，機場不會隨便處理旅客遺失的行李箱，更不會直接將其出售，一般而言旅客遺失的普通物品，機場通常會代為保管半年；貴重物品如電腦、手機等，則會保管1年，超過期限則會轉交給其他部門處理，不過具體如何處理？工作人員表示不清楚。

另外也有網友指稱，行李箱盲盒常在某閒置平台上販售，不少商品會標榜「女學生行李箱」、「女租客行李箱」等，有些還會配上模糊的女性照片，也有賣家透露「網路上的開箱影片都是假的，出現高檔的物品都是拍攝者自己放進去炒作的」。

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