昔挨罵不尊重新北「侯友宜卻能合體林姿妙」　林佳龍：雙標但無可厚費

▲林佳龍8日上午參拜蘆洲湧蓮寺。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長林佳龍替同黨台中市長參選人蔡其昌新書站台，被國民黨批評不尊重新北市民， 因此新北市長侯友宜昨到宜蘭合體縣長林姿妙，就被質疑雙重標準。對此，林佳龍今（8日）表示，的確有雙重標準，但這是政黨政治常態，人之常情，無可厚費；不過林也強調，侯友宜是為林姿妙助選，還是為自己2024助選，要請侯說清楚。

林佳龍8日上午參拜蘆洲湧蓮寺，被詢問侯友宜到宜蘭輔選，是否覺得雙標？林佳龍表示，的確有雙重標準，但這非重點，為同志助選，這是民主政治、政黨政治常態，人之常情，無可厚費；不過最重要的是，侯友宜是為林姿妙助選，還是為自己2024助選，要請侯說清楚，不然每當侯友宜一離開新北，媒體就會注意是否在全國布局造勢，心不在新北。

林佳龍說，民選公職跟選民像是簽4年契約，選民會希望是這份契約有效的；只要他當選，他會做好4年，但如果是侯友宜連任，侯應該坦承報告，會不會隔年投入總統大選，相信侯是一個漢子，應該有勇氣講清楚。

林佳龍也提及時任新北市長朱立倫及高雄市長韓國瑜分別投入2016及2020總統大選卻落敗一事，強調台灣選民心中有一把尺，我們就像是跟人民應徵工作，所以要坦誠，並履行契約，做到任期結束。