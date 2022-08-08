蘋果官方教你iPhone拍照小技巧　掌握「黃金時段」光線拍出完美照片

▲蘋果官方拍照技巧教學。（圖／翻攝自Apple）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果官方親自教你用iPhone拍出好照片，近日蘋果官方釋出一支影片，並請來多位攝影師分享他們使用iPhone拍照的密技，幫助大家利用iPhone就可以捕捉每個光影瞬間。

首先蘋果請來的是Eddy Chen，他要教大家如何利用人像模式、曝光調整還有景深控制來拍出好看的照片。

Eddy Chen首先要帶大家學習如何調整光線，他表示在外拍照需要先注意當下的時間，看光線調整曝光度，他也以傍晚拍攝當示範，當拍攝時，可以在對焦物體後，點選太陽圖示來調整曝光度，這次為了增加立體感，因此降低曝光度來強調物體的部分陰影。

▲掌握光影，才能拍出好照片。（圖／翻攝自Apple）



Eddy Chen另一個要教大家的技巧，就是利用黃金時段的光線，來拍出好看的照片，Eddy Chen表示，大家可以先讓被拍的人站在定位，並利用不同角度拍攝來找出好的光線角度，另外，也可以請被拍的人面對光線來拍出好看的照片。

Eddy Chen個人則最喜歡日落時間，他覺得那時候的光線很好，而且角度不高，所以日落是他最喜歡的拍攝時間。

Eddy Chen也說，想拍出有更好的對焦和景深的照片，可以將手機切換到人像模式，這個時候，除了主角之外，背景就會變成較為模糊來強調主角。

▲利用後製，可以讓照片更完美。（圖／翻攝自Apple）



利用這些拍照技巧後，拍好的照片，也可以利用手機內建的編輯來進行細部調整，包括對比、色溫等等都可以調整，藉由以上技巧和後製調整，就可以讓一張照片變得更加完美。