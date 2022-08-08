最便宜iPad 10將有「6大改變」！渲染圖曝光　保留Home鍵還支援5G

▲外媒報導蘋果有望於今年推出全新設計的iPad 10。（取自蘋果官網）



記者吳珍儀／綜合報導

蘋果入門款iPad僅要萬元有找，靠著親民價格時常在台灣的銷售榜單中奪冠，而距離iPad 9推出已接近一年，何時會推出新款、以及外觀是否改變都收到果粉關注。根據外媒目前報導，蘋果有望於今年推出全新設計的iPad 10。ETtoday記者也整理大可能在iPad 10上看到的更新。

一、採用A14晶片

iPad 9搭載A13晶片，據外媒指出iPad 10預計將採用與iPhone 12相同的A14晶片。

二、支援5G

目前iPad 9僅支援4G LTE，外媒報導指出新iPad 10將與其他iPad系列一樣，可支援5G。

三、改採Type-C接孔、取消3.5mm耳機孔

蘋果iPad系列目前僅剩入門iPad配備Lightning接頭，外媒指出iPad 10有機會改採Type-C接頭；而根據渲染圖，iPad 10可能也將取消3.5mm耳機孔。

▲iPad 10可能改採Type-C接孔、取消3.5mm耳機孔。（圖／取自mysmartprice）



四、螢幕尺寸加大、外觀改為平整邊框

據渲染圖顯示，iPad 10邊框較前代將變得更加圓潤。而螢幕尺寸也較iPad 9的10.2吋再略大一些，來到10.5或是10.9吋。

五、鏡頭更凸

iPad 10的鏡頭模組配備主鏡頭和閃光燈，並比iPad 9更加凸出。

六、保留Home鍵

自口罩時代來臨，擁有Touch ID功能的蘋果Home鍵成為一大優勢，而外媒指出這次Pad 10將會保留Home鍵設計。

▲iPad 10鏡頭更凸，並將保留Home鍵。（翻攝自MySmartPrice網站）