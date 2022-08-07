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取代天峰藍？　iPhone 14 Pro絕美「主打色」實機曝光

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果秋季發表會將近，關於iPhone 14系列新機傳言不斷流出，有部落客爆料，iPhone 14 Pro將推出絕美紫色取代iPhone 13 Pro主打的天峰藍，模型機曝光也讓不少果粉相當期待。

部落客Jioriku先前曾精準預測iPhone 13會推出「戴口罩時能用眼睛解鎖」功能，這次，他也在推特上指出，iPhone 14系列將會有綠色、紫色、藍色、黑色、白色及紅色，原本iPhone 13的粉色將被紫色取代。

iPhone 14 Pro系列將推出綠色、紫色、銀色、金色及石墨色，原本iPhone 13 Pro的天峰藍將被紫色取代。

事實上，Jioriku並非首位預測iPhone 14新機會推出紫色的人，設計師Ian Zelbo日前就曝光紫色iPhone 14 Pro的渲染圖；另外，Apple Hub也貼出iPhone 14 Pro的紫色模型機，比起渲染圖顏色更深了一些，但仍不失優雅的感覺。

▲iPhone 14 Pro紫色模型機。（圖／翻攝自Twitter／@theapplehub）

▲iPhone 14 Pro紫色模型機。（圖／翻攝自Twitter／@theapplehub）

此外，iPhone 14 Pro系列傳將有驚嘆號打孔螢幕、升級的鏡頭及全新處理器，儲存容量也與前代相同，並且具備30W的快速充電。

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