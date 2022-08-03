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夜市買到間諜火龍果！他一咬驚覺是「蘋果+黑芝麻」　真相曝光

▲▼（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

▲同事買到「間諜火龍果」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

記者朱祖儀／綜合報導

夜市不少水果攤會幫忙削皮切片，既美味又方便，吸引消費者上前購買。不過一名網友表示，最近同事去逛台南大東夜市，買了一盒火龍果回家，沒想到一咬才發現盒中裝的是蘋果，當場傻眼。文章曝光後掀起熱議，不少人笑說「沒想到水果裡也有間諜」。

原PO在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」發文表示，同事1日去逛大東夜市時，突然想要吃水果，於是買了一盒50元的切片火龍果。沒想到回家後咬了一口卻當場傻眼，「發現老闆應該是美術科出身，蘋果+黑芝麻…你要確（定）餒」。

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不少網友看到後紛紛笑說，「火龍果的卵生兄弟『火蘋果』」、「蘋果芭比Q了」、「這年頭連水果都有間諜」、「我只聽過爛梨子裝蘋果，沒聽過蘋果冒充火龍果的」、「這個不只50啦！這個品種沒有人吃得到捏，第一次看到！厲害了」、「驚不驚喜、意不意外」、「這也太誇張了，好氣又好笑」、「有創意給過」、「蘋果參加完變裝秀還來不及卸妝？」「另外一種火龍果簡稱為『另果』」。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

▲店家解釋，是在蘋果外面沾上火龍果醬。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

不過貼文曝光後，店家隨即到留言區解釋滅火，表示「 那是老闆用蘋果沾火龍果醬，另外也有賣火龍果，今天火龍果也蠻多的，應該是太忙拿錯了…真的很抱歉，方便私訊給您朋友的帳號，匯還水果錢回去嗎？還是哪一天要再過來， 另外補一盒火龍果給您朋友？」店家也透露，會用蘋果沾火龍果醬是為了讓口感更豐富。

也有其他網友指出，曾到同間水果店購買，當時店家告知是「火龍蘋果」，在蘋果外面沾火龍果醬，用天然的方法避免蘋果氧化，也有做告示牌註明賣的是「蘋果」。

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