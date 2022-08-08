里長之子闖前女友閨房搶手機　挨告違反《跟騷法》結果出爐

▲林姓男子闖入前女友住處要求復合，被控違反《跟蹤騷擾防制法》。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子和女友分手後不甘心，持鑰匙進入前女友住處，把前女友壓在床上要求復合，還把前女友的手機搶走，警方獲報到場，將林男以現行犯身分逮捕，林男被控涉嫌妨害自由、違反《跟蹤騷擾防制法》等罪，台北地檢署檢察官調查後，認為無證據顯示林男友持續反覆實施相關行為，8日僅依強制罪起訴林男。

據了解，林男的母親是台北市大安區某里長，前女友所住的房子，也是由里長媽媽出名租下，林男持有該屋鑰匙，6月2日，剛分手不久的林男進入前女友住處，瘋狂要求復合，還激動到把前女友壓在床上，前女友趁隙撥打110報警，林男發現後，搶走手機。

不過報案電話已經接通，警方獲報馬上趕抵現場，將林男逮捕，前女友一氣之下，說出先前林男就已經有多次闖入住處的紀錄，所以要告林男涉嫌侵入妨害自由罪章的強制、違反《跟蹤騷擾防制法》等多項罪刑。

但是因為《跟騷法》6月1日才上路，前女友又無法證明事發的6月2日之前，林男有其他反覆或持續的跟蹤或騷擾行為，檢察官認為無法構成《跟騷法》相關刑責，不過林男搶走手機，不讓前女友撥打電話的行為，已經構成強制罪，因此依法提起公訴。