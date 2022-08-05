她等公車被「猛盯」拿手機蒐證　變態男狂奔落跑...落網下場慘

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子在台北車站附近等公車，卻被1名男子猛盯著看，女子立刻報警並拿出手機蒐證自保，沒想到男子竟然直接將手機摔壞，民眾上前攔阻仍被其趁隙逃脫，最後警方循線在桃園逮人，男子到案則答非所問，面對警方詢問相應不理。

警方調查，35歲的歐姓女子，在7月初於台北車站附近等公車時，卻被1名46歲的許姓男子猛看，歐女當下覺得不舒服先報警處理，事後又拿出手機蒐證自保，但是此舉卻引起許男不滿，立刻上前搶走歐女手機摔在地上。

▲歐女在等公車，卻被許男猛盯著看，嚇得報警拿出手機蒐證，男子怒砸手機後搭火車逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

路過民眾見狀，立刻上前與許男展開追逐，有熱心民眾因此跌倒受傷，許男則趁隙逃離現場，警方循線調閱監視器，發現許男先搭火車逃往基隆，再轉搭南下列車前往桃園。

警方最後在4日下午鎖定許嫌藏匿在桃園地區，於晚間順利將他逮捕到案，但面對詢問，許姓男子則不願回答，訊後則依照強制、毀損等罪嫌將人移送地檢署偵辦。

▲女子手機被砸在地，熱心民眾上前攔下男子不慎跌倒，讓男子趁隙逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，許姓男子為台中人，但在2021年刑滿出獄後就很少回家，平時都在桃園地區擔任臨時工，但當天不知為何跑到台北，發生砸毀歐女手機後，先跑道萬華龍山寺躲藏一夜，在隔天再度搭乘火車前往基隆，最後返回桃園。

中正第一分局特別呼籲，不容許任何以暴力等方式危害民眾生命、財產等案件發生，另民眾遭受不法侵害，應勇於報案，警方定秉持勿枉勿縱，將歹徒查緝到案。