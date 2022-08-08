陝西神木石峁遺址發現大型人面石雕　距今4000年最大史前石砌城址

▲陝西神木石峁遺址核心區域「皇城台」新發現一件大型人面石雕。（圖／翻攝北京日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

陝西神木石峁遺址位於黃土高原北部、毛烏素沙地南緣，是中華文明探源工程的重要發現。考古人員近日在石峁遺址核心區域「皇城台」的大台基護牆上新發現了一件大型人面石雕。石雕本體呈圓弧形，鑲砌於皇城台大台基西南角的牆體之上。

《北京日報》報導，這件石雕已發掘出兩個相鄰的人面浮雕，兩個人面保存狀況較好，神態莊嚴肅穆，均戴有耳璫，呈現雙目略突出、闊嘴呲牙的表情，其中，西側人面長約80公分、高約50公分，頭戴冠飾，是石峁石雕中尺寸最大的單體圖像。東側人面雙眼外側有弧狀紋飾。

石峁遺址考古隊副隊長邵晶表示，根據以往發掘資料，這類大型石雕上一般會有一組三個人面，石雕整體長度應超過2公尺，「目前已出土的東側人面應在整組圖像中處於居中位置，可能就是石峁先民的王的形象。」

邵晶強調，近年在皇城台的考古發掘中陸續發現70多件石雕，包括人面、神獸、動物等形象，其中有20多件仍然鑲砌在皇城台大台基南護牆牆面上，「這些石雕極可能與約4000年前石峁人的精神信仰有關，石峁人希望以王及貴族的形象，護佑最高等級的宮殿區域牢固安穩。」

公開資訊顯示，陝西神木石峁遺址主體為距今約4000年的石砌城址，城內面積逾400萬平方公尺，是大陸現階段發現的最大的史前城址，初步斷定為新石器時代晚期至夏朝早期的遺存。

石峁遺址於1976年被考古人員發現，初步確認由皇城台，內城及外城三座相對獨立的石構城址組成。皇城台位於內城偏西的位置，大致成方形。內城則依山勢而建，將皇城台完全包覆在內，城牆為高出地面的石砌城牆。外城則利用內城東南部牆體、向東南方向再行擴築的一道弧形石牆，絕大部分牆體高出地面，保存最完整處高出現今地表1公尺以上。