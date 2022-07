泰國「70公尺石化樹幹」獲金氏世界紀錄　專家：有12萬年歷史

A 70-metre petrified log in Tak on Friday earned a Guinness World Record for being the longest fossilised tree trunk in the world. #BangkokPost #Thailand https://t.co/rI0hS3tpHb

實習記者廖翊慈/綜合報導

泰國國家公園(Doi Soi Malai)出土一根石化樹幹,近日以69.7公尺的長度,獲金氏世界紀錄認證是世上最長的木化石,據相關研究單位表示,該木化石是熱帶雨林中常見的Thong Bueng樹種(kempas),約有12萬年的歷史。

綜合外媒報導, 班達縣(Ban Tak)朵衣索衣馬萊國家公園的工作人員表示,該木化石於週五(8日)獲得金氏世界紀錄認證,但其實早在2003年林業視察小組就已發現,且當時木化石全長72.22公尺,平均直徑為1.8公尺,相當於有20層樓高,礙於當時覆蓋於化石上的植物土壤等不好作業,並沒有馬上將其出土。

▲這根石化樹幹的長度,相當於有20層樓高。(圖/取自推特@RichardBarrow)

報導指出,出土區域遭大雨侵襲淹沒,導致木化石受到侵蝕後,全長縮短到69.7公尺,專家評估過後,推測該化石的歷史應有12萬年之久,這根被石化的樹幹是熱帶雨林豆科(Fabaceae)樹種。

類似的樹種化石已經不是第一次出土,幾乎都是在泰國南部和馬來半島發現,專家也補充,班達縣曾經有很多古老的森林,是重要又珍貴的自然遺產,其被命名為「班達縣石化木地質公園」,是當地的觀光勝地。除此之外,該地還發現了其他七種石化原木,但它們相對較短。

The Guinness World Records has officially declared that #Thailand’s Doi Soi Malai National Park has the longest petrified tree in the world at 69.7 metres long: https://t.co/IvRWPvuj8F



MAP: https://t.co/XcRq7lNVNt pic.twitter.com/7WHKT2PJ0n