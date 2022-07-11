泰國「70公尺石化樹幹」獲金氏世界紀錄　專家：有12萬年歷史

A 70-metre petrified log in Tak on Friday earned a Guinness World Record for being the longest fossilised tree trunk in the world. #BangkokPost #Thailand https://t.co/rI0hS3tpHb — Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 9, 2022

實習記者廖翊慈／綜合報導

泰國國家公園（Doi Soi Malai）出土一根石化樹幹，近日以69.7公尺的長度，獲金氏世界紀錄認證是世上最長的木化石，據相關研究單位表示，該木化石是熱帶雨林中常見的Thong Bueng樹種（kempas），約有12萬年的歷史。

綜合外媒報導， 班達縣（Ban Tak）朵衣索衣馬萊國家公園的工作人員表示，該木化石於週五（8日）獲得金氏世界紀錄認證，但其實早在2003年林業視察小組就已發現，且當時木化石全長72.22公尺，平均直徑為1.8公尺，相當於有20層樓高，礙於當時覆蓋於化石上的植物土壤等不好作業，並沒有馬上將其出土。

▲這根石化樹幹的長度，相當於有20層樓高。（圖／取自推特@RichardBarrow）

報導指出，出土區域遭大雨侵襲淹沒，導致木化石受到侵蝕後，全長縮短到69.7公尺，專家評估過後，推測該化石的歷史應有12萬年之久，這根被石化的樹幹是熱帶雨林豆科（Fabaceae）樹種。

類似的樹種化石已經不是第一次出土，幾乎都是在泰國南部和馬來半島發現，專家也補充，班達縣曾經有很多古老的森林，是重要又珍貴的自然遺產，其被命名為「班達縣石化木地質公園」，是當地的觀光勝地。除此之外，該地還發現了其他七種石化原木，但它們相對較短。