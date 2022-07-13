捲走數億文物！拍賣公司夫妻檔人間蒸發...每支電話「通話中」

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

位在台中北區的「大漢觀寶國際拍賣有限公司」傳出捲款文物、珠寶遣逃，全台傳出有許多民眾受害，總價數億。該公司張姓董事長跟丈夫黃姓執行長行蹤不明，實地走訪位在民權路的公司大門深鎖，門口堆滿雜物。附近鄰居表示，平常都有互動，最近一周突然消失，得知消息相當震驚。記者實際致電給張女，發現不論怎麼打都是「通話中」，台中第二分局則表示目前有3名被害人報案，擴大偵辦中。

▲台中大漢觀寶拍賣公司張姓董事長與黃姓執行長遭控帶走文物消失。（圖／記者許權毅拍攝，下同）



實際查看大漢觀寶董事長張女臉書，發現張女常常透過臉書宣傳，從5月初開始貼出「慶祝經營26年，全館58折」的消息。另外在大漢觀寶臉書社團裡，也會張貼歷史文物或是知名畫家作品資訊，價格約數十萬不等，物件數量相當多。

▲張女遭控帶走眾多文物消失，平時張女會在臉書張貼宣傳。（圖／翻攝張女臉書）



位在台中民權路上的店面大門深鎖，門口擺放許多雜物，附近鄰居賴先生說，張女跟先生住在此處15年，平時這裡僅是店面，並不是在這裡拍賣，不過平常都會互動，是相當熟識的鄰居，大約一周前就沒看到人，得知張女跟黃男捲款相當驚訝「平常看不出來」。

▲該公司門口擺放許多雜物，鄰居表示該夫妻住在此處約15年。（圖／記者許權毅拍攝）



台中第二分局表示，11日接獲民眾報案指出，今(111)年1月向大漢觀寶委託販售古董商品，近日卻無法聯絡上該公司，發現該公司將商品帶走斷絕聯繫。第二分局表示，目前接獲3名被害者報案，警方擴大偵辦中，呼籲民眾為相同情事受害者應立即報案。

記者實際致電給張女與該公司，發現每一支電話都是「通話中」，截至截稿時間尚未能得知張女說法。

▲張女也會在社團裡張貼資訊，請民眾到公司鑑賞。（圖／翻攝張女臉書）