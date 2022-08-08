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牙醫媽殺害4歲女兒　陽台拋下慘死！生出「聾啞女」失望行兇

▲▼蘇施瑪（Sushma Bharadwaj）已不是第一次想謀奪女兒性命。（圖／翻攝「HW」）

▲蘇施瑪已不是第一次想謀奪女兒性命。（圖／翻攝「HW」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度卡纳塔卡邦邦加羅爾（Karnataka，Bengaluru）一名女牙醫，日前因對於自己生出的小孩又聾又啞感到絕望，竟然光天化日之下在公寓外走廊將4歲大的女兒拋下樓，害死女兒後她佯裝企圖結束自己的生命。女童墜樓後全身傷勢嚴重，痛苦持續到晚間，她才在醫院斷氣。

綜合外電報導，該名未執業的女牙醫今年34歲，名為蘇施瑪（Sushma Bharadwaj），12年前和軟體工程師丈夫奇蘭（Kiran Balakrishna）結婚後一直想要生小孩，卻因為生出的小孩到了2歲仍然不會說話，也對他們的呼喊沒有反應，之後確認是又聾又啞，讓她大師所望。

本身長期服用抗抑鬱症藥物的蘇施瑪，4日帶著女兒出門，對丈夫和婆婆佯稱是要陪女兒玩，但她卻走到陽台住處，觀望了一下後，突然將女兒抱出欄杆外，接著像是丟垃圾一般向前輕輕一推後鬆開手，任憑女兒墜樓，而底下是有人正在活動的社區籃球場。

蘇施瑪接著攀過欄杆，然後尖叫著求救，被一名女子和另一名陌生男子救了下來，此時她告訴兩人，自己的女兒摔下樓了。眾人找到女童後，蘇施瑪抱著全身重傷但仍有一絲氣息的女兒急衝醫院，直到後來院方宣告女童不治。

蘇施瑪的所作所為被監視器全程錄下，她辯稱當時也想要了斷自己的生命，警方目前已將她羈押。

報導指出蘇施瑪在和丈夫拚生小孩多年後，終於生出女兒，蘇施瑪卻因為女兒是聾啞人士而非常失望，並把處處需要照顧的女兒當作她職業生涯甚至人生的累贅。此前她還故意將女兒遺棄在火車上，回到家後宣稱女兒失蹤，但後來接獲奇蘭報案的鐵路局在火車上找回了他們的女兒；然而這些並沒有阻止蘇施瑪繼續嘗試謀害自己的親骨肉。

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