他劫財殺人被通緝「竟還狂演28部電影」　逃亡30年終於抓到了

▲普拉卡什（Om Prakash）被通緝逃亡30年 ，期間竟還客串多部電影，演出角色包括警察。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導

印度男子普拉卡什（Om Prakash）因劫財殺人成為頭號通緝犯，逃亡30年後，本周終於在貧民窟內的住家落網。調查人員驚訝發現，現年65歲的嫌犯「第二人生」相當精彩，不僅重組新家庭，兼差好幾份工作，甚至出演了28部電影。

BBC報導，普拉卡什又被友人暱稱為帕夏（Pasha），他在哈里亞納邦（Haryana）出生長大，曾擔任軍隊卡車司機12年，1988年因曠職而遭解雇。

1992年1月，普拉卡什與同夥搶劫單車騎士，見對方猛烈反抗，竟然持刀猛刺，並在村民紛紛圍上來後，立刻逃離現場。那位同夥被當場抓住，坐牢7、8年後已經獲釋，而早有偷竊前科的他則是消失得無影無蹤。

普拉卡什被捕後供稱，他當年遠赴南部寺廟避風頭，隔年才返回印度北部，卻沒有回到妻小身邊，而是落腳離家180公里的北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad），展開新生活。

One of India’s “most wanted criminals” accused of murder and theft managed to evade arrest for 30 years by hiding in plain sight.https://t.co/YauaP6qC4r — BBC News India (@BBCIndia) August 5, 2022

普拉卡什設法取得官方身分文件，與當地女子拉及庫馬里（Rajkumari）結婚25年，共同養育三個孩子，他重拾卡車司機的工作，後來還經營一間錄影帶出租店，2007年起在低成本的印度語電影跑龍套，扮演角色包括村長、惡棍、警長，其中一部名為「塔卡拉夫」（Takrav）的作品在YouTube累計760萬次觀看。

副警探庫馬爾（Vivek Kumar）表示，哈里亞納邦2020年成立特別工作小組，調查組織犯罪、恐怖主義及跨邦案件時，才對此案重啟調查。普拉卡什被列為頭號通緝犯，懸賞2.5萬盧比（約新台幣9400園）徵求線索，而他的致命失誤就是在新身分文件寫上自己及父親的真實姓名。

普拉卡什目前已遭拘留，還試圖把1992年的謀殺案歸咎到同夥身上。他的太太坦承，雖然婚後隱約感覺到丈夫有所隱瞞，但從未想過枕邊人竟是一名殺人犯，她與孩子震驚不已，直到現在還在消化情緒。

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