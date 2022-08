他劫財殺人被通緝「竟還狂演28部電影」　逃亡30年終於抓到了

▲普拉卡什(Om Prakash)被通緝逃亡30年 ,期間竟還客串多部電影,演出角色包括警察。(圖/翻攝YouTube)



記者吳美依/綜合報導

印度男子普拉卡什(Om Prakash)因劫財殺人成為頭號通緝犯,逃亡30年後,本周終於在貧民窟內的住家落網。調查人員驚訝發現,現年65歲的嫌犯「第二人生」相當精彩,不僅重組新家庭,兼差好幾份工作,甚至出演了28部電影。

BBC報導,普拉卡什又被友人暱稱為帕夏(Pasha),他在哈里亞納邦(Haryana)出生長大,曾擔任軍隊卡車司機12年,1988年因曠職而遭解雇。

1992年1月,普拉卡什與同夥搶劫單車騎士,見對方猛烈反抗,竟然持刀猛刺,並在村民紛紛圍上來後,立刻逃離現場。那位同夥被當場抓住,坐牢7、8年後已經獲釋,而早有偷竊前科的他則是消失得無影無蹤。

普拉卡什被捕後供稱,他當年遠赴南部寺廟避風頭,隔年才返回印度北部,卻沒有回到妻小身邊,而是落腳離家180公里的北方邦加濟阿巴德(Ghaziabad),展開新生活。

One of India’s “most wanted criminals” accused of murder and theft managed to evade arrest for 30 years by hiding in plain sight.https://t.co/YauaP6qC4r