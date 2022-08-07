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離奇巧合！哥被蛇咬死　弟參加完葬禮也被蛇咬到沒命

▲▼蛇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲22歲弟弟出席哥哥的葬禮，結果也被蛇咬死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度一名38歲男子先前被蛇咬死，近日家人舉行葬禮，他的22歲弟弟趕回村落送哥哥最後一程，怎知他也遭到蛇咬傷，最終因此喪命。

綜合每日星報、獨立報報導，22歲男子戈文得（Govind Mishara）從旁遮普邦盧迪亞納（Ludhiana）出發，前往約80公里外的比哈爾邦巴瓦尼普爾村落（Bhawanipur），參加38歲哥哥阿爾文得（Arvind Mishra）的葬禮。已知哥哥阿爾文得是被蛇咬才過世。

但離奇的是，就在戈文得出席完哥哥的葬禮之後，在睡覺時居然也因為被蛇咬喪命。當時在同一間屋子的22歲親戚錢德拉謝卡潘迪（Chandrashekar Pandey）也遭蛇咬傷，事後緊急送醫，情況危急。

當地議員在事發後與死者家屬會面，要求地方官員努力確保類似悲劇不再重演。依據2020年發布的一項研究，印度過去20年約有120萬人死於蛇咬傷，許多人因距離醫療機構太遠而喪命。

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