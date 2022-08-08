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國史館貼文「中華民國由北京政府繼承」　陳儀深：蔡政府非一言堂

▲▼國史館貼文「中華民國已由北京政府繼承」　網震驚瘋傳。（圖／翻攝自Google Maps）

▲國史館貼文爭議，引起網友討論。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

國史館臉書7日上午轉貼學者說法「中華民國已經由北京政府代表、繼承，為何台灣各界人士都不知道？」引發一片譁然。國史館館長陳儀深7日晚間發聲明表示，學者到國史館演講本就會有不同意見，但這不能代表國史館的主張。

國史館邀請台灣憲法學會前理事長許慶雄演講，題目是「民主國家與憲法」，完整影片7日在線上講堂發布。許慶雄表示，現在國際社會開始主張要承認台灣，不能再欺負、孤立台灣，已經有這樣的聲音出現，「但我們台灣無動於衷，還是喜歡中華民國，維持一個中國現狀。」

許慶雄指出，日本都願意為了一個自衛隊修憲，台灣卻遲遲不改，所以各國要承認台灣很困難，「台灣人自己不站出來主張：我是一個跟中國無關的國家，各國怎麼承認你？也沒辦法強迫你獨立，建國要靠台灣人民自己站出來。」

▲▼國史館貼文「中華民國已由北京政府繼承」　網震驚瘋傳。（圖／翻攝自臉書粉專／國史館）

▲國史館貼文引述學者許慶雄教授說法，「中華民國已由北京政府繼承」。（圖／翻攝自臉書粉專／國史館）

國史館臉書7日貼出演講部分內容，引發爭議，也被轉貼到PTT。許多網友紛紛留言，「拿中華民國的錢顛覆中華民國」、「這哪一國的國史館，我快吐了」、「這不是叛國什麼是叛國」、「可以支持台獨，但不該用國史館身份做這些事情」、「這太誇張了吧，你確定你是中華民國國史館嗎」、「一定要被大家承認才是國家嗎？」

不過，也有人持不同看法，「同意，早就該修憲了」、「憲法的中央政府所在地在哪裡？」、「台灣人不要再傻傻分不清楚了」、「繼承？是滅亡吧」、「內容說的都是事實」、「中華民國的一切權力都已經被PRC繼承了」、「台獨也比一堆腦藍好吧，整天講捍衛中華民國，卻又支持中共統一併吞掉中華民國」。

▲▼國史館長陳儀深列席就「中日和約生效七十週年紀念與台灣地位之定論」進行專題報告。（圖／記者李毓康攝）

▲國史館長陳儀深。（圖／記者李毓康攝）

對此，國史館館長陳儀深表示，國史館每週四都請學者來演講，不同學者會有不同觀點，但不代表國史館立場、觀點，更不能轉嫁成是國史館的「主張」。他指出，演講當天他也在場，有起身表達不同意見，認為許慶雄把「中華民國」4個字看得太重，殊不知兩蔣時代的中華民國與李登輝總統以後的中華民國其實是「同名異物」。

陳儀深強調，蔡政府的國史館不是一言堂，不像過去的國民黨政府，所以現在的國民黨可能不太習慣，媒體不應該跟著國民黨文傳會借題發揮、興風作浪。現在國史館二樓有展出「關鍵1991：李登輝與臺灣民主元年」，去年研討會的論文也剛剛結集出版，歡迎大家來討論指教，但不歡迎亂扣帽子。

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