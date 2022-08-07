獨／輕航機父子遺體嚴重碳化　目擊者曝：試圖拉高機身但沒成功

▲屏東發生輕航機2死意外，檢警7日勘驗發現駕駛座已經完全被燒毀，整架飛機僅剩機翼與部分機身。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

屏東一對朱姓父子6日傍晚一同駕駛輕航機，不明原因墜毀里港河堤，2人不幸罹難。檢警7日稍早冒險涉水渡過溪床前往輕航機失事位置勘驗，釐清事故發生原因，同時也初步對父子2人驗屍，發現2人的遺體都已嚴重碳化，尚無法看出身上是否有其他傷口，而整架飛機更是被燒到僅存機翼與部分機身，駕駛座已經幾乎被燒熔。

回顧整起案情，屏東縣消防局6日傍晚5時許接獲民眾報案表示，里港河堤往三地門方向疑似發生輕航機事故，立即出動12車22人前往救援。不過，警消抵達現場時，僅看見輕航機已墜毀並燃起熊熊大火，機上2人已被燒成焦屍、明顯死亡。

▲屏東發生輕航機2死意外。（圖／記者陳崑福翻攝）



檢察官等一行人7日上午抵達現場時，發現輕航機駕駛座已經幾乎火勢吞沒燒熔，僅剩下機翼和部分機身還能依稀辨別其原本模樣。此外，根據檢方初步相驗，朱姓父子2人屍身已嚴重碳化，無法辨別出身上是否有其他傷口，因此無法確認父子2人是因墜機昏迷逃生不及被燒死，或是在墜機前就已失去生命跡象，詳細死因仍需由法醫進一步解剖相驗。

據了解，有目擊者指出，出事前，有看到輕航機駕駛試圖將機身拉高但沒有成功，隨後發生墜機，飛機發生爆炸起火燃燒。不過詳細失事原因仍需由運安會進一步調查釐清。

▲有目擊者指出，在飛機失事前，輕航機駕駛曾試圖要將機身拉高失敗，最後爆炸起火燃燒。（圖／莊全成提供）



此次墜毀的輕航機為型號C42B、編號AL2816，朱姓輕航機教練為屏東人，曾就讀空軍航空技術學校，後來開設工廠，從事汽車、搖控飛機等零件生產，從年輕起就喜歡駕駛輕航機，駕駛經驗超過20年，儘管6日下午有下雨，不過朱姓父子2人起飛時雨勢已停，加上傍晚氣流相對穩定，一般輕航機駕駛也喜歡在傍晚飛行。但朱姓父子從飛行場起飛沒多久後，即在距離飛行場1、2公里處溪床墜毀，讓其他同好都備感不解。

而失事輕航機的所有人黃仁谷對媒體表示，失事的該架輕航機機齡10餘年、飛行時數200小時左右，上個月才剛完成保養，一直都有在定期汰換零件，不清楚為何會失事。

▲機上的朱姓父子2人慘被燒成焦屍，遺體嚴重碳化。（圖／記者陳崑福翻攝）



黃仁谷也指出，按照規定，輕航機起飛後每10分鐘就須向塔台回報，但6日朱姓父子在起飛後原本還有與塔台正常聯繫，未料中間突然有20分鐘聯繫不上，沒過多久就接到有民眾指出輕航機疑似墜毀在河床的消息。

屏東地檢署主任檢察官魏豪勇今天上午也前往失事現場進行勘驗，一行人為抵達失事地點，需排除萬難、排成人龍手拉手涉溪才順利抵達。魏豪勇表示，目前會先將相關事證蒐集完備後，再轉交由運安會來做判斷，釐清相關失事原因。