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屏東輕航機墜毀溪床父子雙亡　飛機主人曝「20分鐘聯繫不上」

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

屏東一對朱姓父子6日傍晚一同駕駛輕航機，結果因不明原因墜毀里港河堤，2人不幸罹難。而該架輕航機的主人，社團法人中華航空協會理事長黃仁谷7日出面表示，失事的輕航機上個月才剛完成保養，且一直都有定期汰換零件。檢警今天稍早冒險涉水渡過溪床前往輕航機失事位置勘驗，進一步確認究竟是因何種原因而造成事故發生。

▲▼屏東發生輕航機2死意外。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東發生輕航機2死意外。（圖／記者陳崑福翻攝）

回顧整起案情，屏東縣消防局6日傍晚5時許接獲民眾報案表示，里港河堤往三地門方向疑似發生輕航機事故，立即出動12車22人前往救援。不過，警消抵達現場時，僅看見輕航機已墜毀並燃起熊熊大火，機上的2人已被燒成焦屍、明顯死亡。

據悉，墜毀的輕航機為型號C42B、編號AL2816，機上的是一對朱姓父子，朱父為屏東人，為輕航機教練，曾就讀空軍航空技術學校，後來開設工廠，從事汽車、搖控飛機等零件生產，從年輕起就喜歡駕駛輕航機，駕駛經驗超過20年，由於朱父自己本身就是輕航機教練，儘管6日下午有下雨，不過待2人起飛時雨勢已停，加上傍晚氣流相對穩定，一般輕航機駕駛都喜歡在傍晚飛行，但朱姓父子卻是在從飛行場起飛沒多久後，即在距離飛行場1、2公里處溪床墜毀，讓其他同好都備感不解。

▲▼屏東輕航機墜毀「父子雙亡」最新現場曝光　飛航經驗20年突遇死劫。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東輕航機墜毀「父子雙亡」最新現場曝光　飛航經驗20年突遇死劫。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東輕航機意外墜毀，一對父子當場身亡。（圖／莊全成提供）

而失事輕航機的所有人黃仁谷對媒體表示，失事的該架輕航機機齡10餘年、飛行時數200小時左右，上個月才剛完成保養，一直都有在定期汰換零件，不清楚為何會失事。

黃仁谷也指出，按照規定，輕航機起飛後每10分鐘就須向塔台回報，但昨天朱姓父子在起飛後原本還有與塔台正常聯繫，未料中間突然有20分鐘聯繫不上，沒過多久就接到有民眾指出輕航機疑似墜毀在河床的消息。

屏東地檢署主任檢察官魏豪勇今天上午也前往失事現場進行勘驗，一行人為抵達失事地點，還需排除萬難、排成人龍手拉手涉溪才順利抵達。魏豪勇表示，目前會先將相關事證蒐集完備後，再轉交由運安會來做判斷，釐清相關失事原因。

▲▼屏東輕航機墜毀，檢察官冒險涉溪前往失事地點。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東輕航機墜毀，檢察官冒險涉溪前往失事地點。（圖／記者陳崑福翻攝）

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