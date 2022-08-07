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騎士違規騎內線...驚見零警示「偽工程車」　自摔爆頭整攤血險死

▲▼台中大里5日發生嚴重自撞車禍，現場執行盆栽綠化工程人員並未擺放交通錐等警示物品，黃男則違規騎乘在內側車道。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中大里5日發生嚴重車禍，現場執行盆栽綠化工程人員並未擺放警示物品，黃男則違規騎乘在內側車道。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中大里一名45歲黃男5日騎車行經環中東路六段，違規騎乘在禁行機車的內側車道時，遇到一台銀色轎車停放在內側，疑似為盆栽綠化工程人員的車輛，黃男發現時急煞仍來不及自摔，現場留下一大攤血。警消獲報後發現黃男一度無生命跡象，經送往大里仁愛醫院搶救後目前住在加護病房治療當中。警方說明，黃男違規騎乘在禁行機車的內側車道，銀車駕駛洪男等人在現場則無擺放警示燈，也無人指揮交通，詳細肇責仍待調查釐清。

▲▼台中大里5日發生嚴重自撞車禍，現場執行盆栽綠化工程人員並未擺放交通錐等警示物品，黃男則違規騎乘在內側車道。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方表示，照片中交通錐為警方到場後擺置，現場也留下長長的煞車痕跡。（圖／記者許權毅翻攝）

事發在5日下午17時，黃男騎車行經環中東路六段往新仁路二段方向，不料內側車道有一台銀車擺放於此，銀車前方則為一台小貨車，現場並無警示燈、三角錐或人員指揮交通，黃男疑似未注意車前狀況，發現時緊急煞車仍倒地重摔，再撞上銀車車尾，現場留著一條明顯煞車痕與大片面積血跡。

▲▼台中大里5日發生嚴重自撞車禍，現場執行盆栽綠化工程人員並未擺放交通錐等警示物品，黃男則違規騎乘在內側車道。（圖／記者許權毅翻攝）

▲黃男疑似未注意車前狀況，自摔後再撞上自小客車車尾。（圖／記者許權毅翻攝）

警消人員到場後發現黃男頭部、頸部受傷，一度無生命跡象，緊急送往大里仁愛醫院搶救後，目前仍在加護病房治療中。由於現場並無監視器，家屬只能在網路上向路過民眾求助查看行車紀錄器，不過家屬低調不願受訪，僅期盼黃男平安。

霧峰交通分隊小隊長黃孝文表示，經檢視黃男騎乘於禁行機車的內側車道，而銀車車主為62歲洪男，自稱在該路段進行道路盆栽綠化工程，應為政府外包工程人員。黃孝文表示，現場確實並無交通錐等警示作為，照片中交通錐為警方到場後擺放，詳細肇責仍待送往交大調查釐清。至於黃男是否有酒駕，仍待抽血釐清，洪男無駕駛行為，酒測值也為0mg/L。

▲▼台中大里5日發生嚴重自撞車禍，現場執行盆栽綠化工程人員並未擺放交通錐等警示物品，黃男則違規騎乘在內側車道。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼洪男等人表示，在現場進行盆栽綠化工程。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中大里5日發生嚴重自撞車禍，現場執行盆栽綠化工程人員並未擺放交通錐等警示物品，黃男則違規騎乘在內側車道。（圖／記者許權毅翻攝）

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