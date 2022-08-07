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再斥G7歐盟警告英　中駐英大使：「不要跟著美國玩火」派官員訪台

▲▼ 中駐英大使鄭澤光大使進一步就七國集團外長和歐盟外交與安全政策高級代表8月3日發表涉台聲明向英國外交發展部提出嚴正交涉。 。（圖／翻攝 中駐英大使館官網）

▲中駐英大使鄭澤光。（圖／翻攝 中駐英大使館官網）

記者任以芳／綜合報導

七國集團（G7）外長及歐盟外交與安全政策高級代表3日發表聲明，呼籲中方不要以武力單方面改變現狀並通過和平方式解決兩岸分歧。針對這份聲明，中駐英大使鄭澤光今（7日）進一步向英國外交發展部提出嚴正交涉。他提醒，不要跟著美國玩火，不要派官員或議員訪台灣，有任何官方軍事往來，以免挫敗中英關係。

鄭澤光指出，七國集團和歐盟的涉台聲明顛倒黑白、倒打一耙、抹黑中國，中方對此堅決反對、強烈譴責。

談到裴洛西訪台，鄭澤光強調，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞台海和平穩定。面對美方惡意挑釁，中方完全有權採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

鄭澤光進一步說，美方和「台獨」勢力勾連挑釁，直接導致台海局勢緊張升級。「美方和台灣當局必須為自己犯下的錯誤負全部責任。」

▲▼ 8月4日，東部戰區火箭軍對台東部外海預定海域實施火力突擊。這是導彈點火發射。 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 東部戰區對台大規模軍演。（圖／翻攝 新華社）

鄭澤光強調，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則有嚴格的內涵，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來。任何外國和國際組織對此都不得作任何歪讀曲解。

鄭澤光與向英國外交部提出警告，英方在1972年3月13日發表的中英聯合公報中明確承認中方關於台灣是中國一個省的立場，承諾僅和台灣保持非官方關系。這個聯合公報構成了中英建立和發展外交關系的政治基礎和前提條件，英方必須嚴格遵守。

他強調，希望英方恪守自己作出的承諾，不要跟著美國「玩火」，不要派官員或議員訪台灣，不得同台灣發展任何形式的官方聯繫或開展任何形式的軍事合作，以免給中英關係帶來挫折。

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